Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Aman Emre Altuğ duymasın

44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, uzun zamandır aşk yaşamıyor ama sık sık ismi dedikodulara karışıyordu. Şıkel uzun süre sonra ilk kez bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Ünlü modelin bir süredir avukat Nail Gönenli’yle beraber olduğu iddiası magazin kulislerinde konuşuluyordu. Dün akşam ikili ilk kez görüntülendi...

ÇAĞLA ŞIKEL YENİ AŞKIYLA SARMAŞ DOLAŞ

Ünlü model Çağla Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli’yle beraber olduğu iddiası gündemdeydi. Bir mekanda el ele görüldüğü de konuşulan ikili dün akşam Kuruçeşme’de arkadaşlarıyla kutlama yaptı.

Kolunu sevgilisinin omzuna koyan ve çok neşeli olduğu görülen Şıkel “Magazin Hattı” kameralarına takıldı. Çıkışta da Şıkel bir arkadaşlarının doğum gününü kutladıklarını belirtti. İşte o görüntüler:

EMRE ALTUĞ İLE ARASI AÇILMIŞTI

Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini sonlandırmıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Şikel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu haberleri magazin kulislerinde konuşulmaya başlamıştı.

Çağla Şıkel'in, şarkıcı Edis ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Son zamanlarda hakkında çıkan aşk dedikodularına ise eski eşi Emre Altuğ'un tepki gösterdiği ve aralarının açık olduğu biliniyordu.

Çağla Şıkel, Altuğ'un hesap sorar tavrından da rahatsız olunca araya mesafe koydukları gündeme gelmişti.



