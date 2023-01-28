MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Aman Emre Altuğ duymasın

Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Aman Emre Altuğ duymasın

28.01.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Altuğ'un eski eşi ve iki çocuk annesi Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi. Şıkel'in ismi son zamanlarda Ali Kalyoncu ve popçu Edis'le anılmış son olarak ise bir süredir avukat Nail Gönenli’yle beraber olduğu iddiası gündemdeydi. Çağla Şıkel yeni aşkıyla dün akşam ilk kez görüntülendi....

Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Aman Emre Altuğ duymasın

44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, uzun zamandır aşk yaşamıyor ama sık sık ismi dedikodulara karışıyordu. Şıkel uzun süre sonra ilk kez bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Ünlü modelin bir süredir avukat Nail Gönenli’yle beraber olduğu iddiası magazin kulislerinde konuşuluyordu. Dün akşam ikili ilk kez görüntülendi...

ÇAĞLA ŞIKEL YENİ AŞKIYLA SARMAŞ DOLAŞ

Ünlü model Çağla Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli’yle beraber olduğu iddiası gündemdeydi. Bir mekanda el ele görüldüğü de konuşulan ikili dün akşam Kuruçeşme’de arkadaşlarıyla kutlama yaptı.

Kolunu sevgilisinin omzuna koyan ve çok neşeli olduğu görülen Şıkel “Magazin Hattı” kameralarına takıldı. Çıkışta da Şıkel bir arkadaşlarının doğum gününü kutladıklarını belirtti. İşte o görüntüler:

görüntülendi 2

görüntülendi

EMRE ALTUĞ İLE ARASI AÇILMIŞTI

Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini sonlandırmıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Şikel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu haberleri magazin kulislerinde konuşulmaya başlamıştı.

Çağla Şikel 2

Çağla Şıkel'in, şarkıcı Edis ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Son zamanlarda hakkında çıkan aşk dedikodularına ise eski eşi Emre Altuğ'un tepki gösterdiği ve aralarının açık olduğu biliniyordu.

Çağla Şikel kapak

Çağla Şıkel, Altuğ'un hesap sorar tavrından da rahatsız olunca araya mesafe koydukları gündeme gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Erol’un da nutku tutuldu! ‘Karım kızılötesiyle duvardaki erkekle iletişim kuruyor’ Sürekli bir noktaya baktığını söyleyerek...Esra Erol’un da nutku tutuldu! ‘Karım kızılötesiyle duvardaki erkekle iletişim kuruyor’ Sürekli bir noktaya baktığını söyleyerek...
Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti!Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti!
Arka Sokaklar bitmiş! Rıza Baba kızdı: "Final yapmadan..."Arka Sokaklar bitmiş! Rıza Baba kızdı: "Final yapmadan..."
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ çağla şikel kimdir çağla şikel emre altuğ Oyuncu anne sevgilisi yaşında

En Çok Okunan Haberler

İş insanının hayatı kabusa döndü! Çetenin tuzağına düştü: Evimi değiştirdim, can korkusu da var

İş insanının hayatı kabusa döndü! Çetenin tuzağına düştü: Evimi değiştirdim, can korkusu da var

Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu

Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu

Özdemir ve Uğur'a seçim yayını yanıtı olay oldu! "Ortalık karıştı" notuyla paylaştı

Özdemir ve Uğur'a seçim yayını yanıtı olay oldu! "Ortalık karıştı" notuyla paylaştı

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterini canlandırmıştı! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterini canlandırmıştı! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.