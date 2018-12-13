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Çağla Şıkel: Yılbaşında ailece Kapadokya'da olacağız

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.12.2018 09:39 | Son Güncelleme

Başarılı manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün bir alışveriş merkezindeki kozmetik mağazasında alışveriş yaparken objektiflere takıldı. 2018 yılı için güzel bir sene geçirdiğini belirten güzel manken, yılbaşı için programını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Çağla Şıkel: Yılbaşında ailece Kapadokya'da olacağız

Şıkel, "Bu yılbaşında farklı bir program yaptık. 2019 yılına annem, ablam ve çocuklarla birlikte 3-4 günlüğüne Kapadokya gezisi planladık. Tabii ki babamızda bizimle olacak. Bakalım heyecanla bekliyoruz çünkü hepimiz yorulduk. Bize çok iyi gelecek" dedi.

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Başarılı manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün bir alışveriş merkezindeki kozmetik mağazasında alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Alışverişinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıkel, kozmetik ürünlerinin hayatının bir parçası olduğunu ama ne kadar yorgun olursa olsun gece yatmadan önce yüzünü temizleyip, maskelemeden yatmadığını söyledi.

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 2018 yılı için güzel bir sene geçirdiğini belirten güzel manken, yılbaşı için programını da paylaşmayı ihmal etmedi. Şıkel, "Bu yılbaşında farklı bir program yaptık. 2019 yılına annem, ablam ve çocuklarla birlikte 3-4 günlüğüne Kapadokya gezisi planladık. Tabii ki babamızda bizimle olacak. Bakalım heyecanla bekliyoruz çünkü hepimiz yorulduk. Bize çok iyi gelecek" dedi.


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Emre Altuğ Çağla Şikel yılbaşı

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