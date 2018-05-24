Çağla Şıkel zafiyetten serum yedi!

Son zamanlarda olduğundan daha da zayıf bir hale gelen Çağla Şıkel önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Adeta kemikleri sayılan Çağla Şıkel, kolundaki bandajı soran muhabirlere; “Son dönemde vitaminsiz kaldığım için serum aldım” dedi.

Öte yandan manken, muhabirlerin eski eşi Emre Altuğ’un “Çağla ile tekrar olmaz” sözlerini sorması üzerine sinirlendi.

Herkesin istediği açıklamayı yapabileceğini söyleyen Çağla Şıkel, eski eşi için “Ben hiç ilgilenmiyorum, ilgi alanımda değil” dedi.

Manken-sunucu Çağla Şıkel ile Emre Altuğ 2008'de evlenip 2015'te boşandı.



