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  4. Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi olay oldu! Açıklama yaptı

Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi olay oldu! Açıklama yaptı

06.12.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Çağlar Ertuğrul, konuşması sırasında bir anda arkasını kontrol etmek için dönerek, "Birisi mimik yapıyor sandım" deyince ortalık karıştı. Ertuğrul, kendisine gelen tepkilerinden ardından açıklama yaptı.

  1. Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de gerçekleşen görkemli bir gece ile sahiplerini buldu. Gecede, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise, Teşkilat dizisi oyuncusunu Çağlar Ertuğrul'un oldu. Ödül konuşması yapan Ertuğrul'un, Tamer Karadağlı'ya yaptığı gönderme ise sosyal medyada eleştiri oklarının kendisine çevrilmesine neden oldu.

BİR ANDA DÖNÜP ARKASINI KONTROL ETTİ

Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul, herkesi şaşırtırken "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullandı. O sırada sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu.

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“ESPRİ YAPAMAYACAKSAK YAŞAMAYALIM”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ertuğrul, Twitter hesabında şu mesajı paylaştı:

“Bu arada benim trollüklerimi bilen bilir, Tamer Abi’yi de çok severim ve sayarım. Onun işleriyle büyüdük ama iki espri yapamayacaksak yaşamayalım! Komik bulmazsınız o ayrı ama bir laf için kimilerinin çirkin ithamları çok alakasız.”
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'ÇAĞLAR GİTSİN, TAMER KARADAĞLI GELSİN'

  1. Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran Çağlar Ertuğrul, sosyal medyada büyük tepki topladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Twitter’a açılan ‘Teşkilat İzlemiyoruz’ etiketiyle paylaşım yaptı. ‘Çağlar Ertuğrul'un yerine Tamer Karadağlı Teşkilat dizisine dahil olsun' yorumları yapıldı.
Altın Kelebek'te ödül alan Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi!Altın Kelebek'te ödül alan Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi!


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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul
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