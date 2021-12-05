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Altın Kelebek'te ödül alan Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi!

05.12.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'de yayınlanan MİT dizisi Teşkilat'ta Serdar rolünü canlandıran Çağlar Ertuğrul, 47. Pantene Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ünlü oyuncu ödülü aldıktan sonra teşekkür konuşması yaparken aniden arkasında döndü. Çağlar Ertuğrul, Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı göndermesi yaparak "Biri arkamdan mimik yapıyor zannettim" dedi.

TRT 1'de pazar akşamları ekrana gelen Teşkilat dizisinde MİT ajanı Serdar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul da Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Sahneye çıkan Ertuğrul, ödülünü aldıktan sonra teşekkür konuşması yaptı.

"ARKAMDA BİRİ MİMİK YAPIYOR ZANNETTİM"

Ünlü oyuncu, teşekkür konuşması sırasında aniden arkaya döndü. Altın Portakal'da Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemiğe gönderme yapan Ertuğrul, "Arkamda biri mimik yapıyor zannettim" dedi. Sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, ne güzel kenarda duruyor" dedi.

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NE OLMUŞTU?

58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın, 'Zuhal' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülmüştü. Sahneye çıkan Nihal Yalçın, ödülü almadan konuşma yapmış, Tamer Karadağlı ise elindeki ödülle arkada beklemişti. Karadağlı, Yalçın'ın konuşması esnasında sıkıldığını belli eden jest ve mimikleriyle dikkat çekmişti.

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Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı aniden ödülü Nihal Yalçın'a takdim etmişti. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Kim verdi ödülü?" diye sormuştu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.
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Karadağlı ise ''Ödülünüzle birlikte konuşun'' yanıtını vermişti.

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Çağlar Ertuğrul Nihal Yalçın Tamer Karadağlı Altın Kelebek Ödülleri
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