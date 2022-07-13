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Çağlar Ertuğrul'dan Teşkilat dizisine duygusal veda! Ayrılığıyla ilgili video çekeceğini açıkladı

13.07.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ta Serdar rolünü canlandıran Çağlar Ertuğrul sürpriz bir şekilde diziye veda etmişti. Teşkilat hayranlarını üzen haberin ardından ise ünlü oyuncudan duygusal bir veda paylaşımı geldi. Sosyal medya hesabından diziden kareleri paylaşan Çağlar Ertuğrul "67 haftada unutulmayacak anılar biriktirdik" dedi. Ertuğrul diziden ayrılığıyla ilgili bir YouTube videosu da çekeceğini açıkladı.

Çağlar Ertuğrul'dan Teşkilat dizisine duygusal veda! Ayrılığıyla ilgili video çekeceğini açıkladı

Teşkilat dizisinin sezon finalinde MİT ajanı Pınar rolünü canlandıran Ezgi Şenler'in vedasının ardından sürpriz bir ayrılık daha yaşandı. TRT’nin Tims&B imzalı dizisi Teşkilat’ın başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul da ekibe veda etti.

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Yapım şirketi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada"Teşkilat dizimizin başrolünü üstlenen sevgili oyuncumuz Çağlar Ertuğrul’un canlandırdığı Serdar karakterinin hikayesi planlandığı gibi ikinci sezon finalinde nihayete ermiştir. İki sezon boyunca ‘Teşkilat’ın reytinglerin zirvesinde yer almasında büyük katkısı bulunan sevgili Çağlar Ertuğrul’a teşekkürlerimizi sunarız. ‘Teşkilat’ın üçüncü sezon hazırlıkları planlandığı şekilde devam etmektedir" açıklamasını yapmıştı.

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AYRILIĞIYLA İLGİLİ VİDEO ÇEKECEK

Ayrılığıyla ilgili bir YouTube videosu çekeceğini açıklayan Çağlar Ertuğrul da ekip arkadaşlarıyla çok sayıda fotoğrafını Twitter’dan yayınladı.

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"SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Ünlü oyuncu paylaşımında "67 haftada unutulmayacak anılar biriktirdik. Yüzlerce emekçisiyle gurur veren bir iş ortaya çıkardık. En zor şartlarda bile binlerce destekçisinden moral bulduk. Sonsuz teşekkürler! Ve şüpheniz olmasın ‘Teşkilat’ yeni sezonda da son derece heyecanlı olmaya devam edecek…" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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