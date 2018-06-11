Çağlar Söyüncü, 40 milyon Euro bedelle Arsenal yolunda

2016-17 sezonundan bu yana Bundesliga'da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü, kariyerinde bir basamak daha tırmanmak üzere. The Sun, Freiburg'la etkileyici bir performans sergileyen Çağlar'ın Arsenal'e transferinin noktalanmak üzere olduğunu yazdı.
İki sezon önce Altınordu'dan 2,6 milyon Euro'ya Freiburg'a transfer olan milli futbolcunun 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer olması bekleniyor.
Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru da geçen gün yaptığı açıklamada genç yıldızın peşinde İngiliz kulüplerinin olduğunu ve Arsenal'in şef gözlemcisi Sven Mislintat'ın uzun yıllardır Çağlar'ı takip ettiğini doğrulamıştı.
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