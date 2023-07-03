Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gidiyor

Kulüpten alınan bilgiye göre Çağlar Söyüncü, yarın öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek ve 5 Temmuz Çarşamba günü kırmızı-beyazlı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

27 yaşındaki milli futbolcu, 6 Temmuz Perşembe günü ise basına tanıtılacak.

BEDAVAYA GİTTİ

Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar, bonservissiz bir şekilde transfer oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ KESMİŞTİ

Leicester City'e 9 Ağustos 2018 tarihinde 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Çağlar Söyüncü, geldiği günden son sezonuna kadar ilk 11'in vazgeçilmezi olmuştu. İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son senesine giren Söyüncü, bu sezon forma şansı bulamamıştı. Söyüncü'nün oynamama nedeni olarak Rodgers gösteriliyordu. Leicester City o dönemki menajeri Brendan Rogers'ın, "Çağlar Söyüncü oynamıyor çünkü şu anda istediğimiz seviyenin yakınında dahi değil" açıklamasından sonra Çağlar bir paylaşım yapmıştı. Fotoğraf paylaşan yıldız savunmacının paylaşımında, "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir" ifadelerini kullanmıştı.



