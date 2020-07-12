Çağlar Söyüncü: Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kariyeriyle ilgili konuştu.
Türkiye'de Altınordu forması giydiği dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldığını söyleyen Çağlar Söyüncü, Talksport'a konuştu ve neden Freiburg'u seçtiğini belirtti.
Futbola santrfor başladım. Daha sonra orta sahaya geçtim. Hem forvet, hem de orta sahada oynarken mutluydum. Sonra bir sakatlık geçirdim ve savunma mevkine alındım. Savunmada forma giydikten sonra başka bir mevkiye geçeceğimi sanmıyorum. Mutlu olmanız önemli.
Altınordu'da oynarken Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım. Sonra Freiburg araya girdi. Çok mütevazi takımlardı fakat genç oyunculara önem veriyorlardı. Ben de bu yüzden onları seçtim. (FutbolArena)
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