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Çağlar Söyüncü için Arsenal açıklaması

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.07.2018 08:24 | Son Güncelleme

Bundesliga'da Freiburg forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'e transferiyle ilgili olarak flaş açıklamala geldi.

Çağlar Söyüncü için Arsenal açıklaması

Almanya Ligi takımlarından Freiburg'da forma giyen milli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'e transferiyle ilgili olarak açıklama geldi.

Arsenal'in yeni teknik direktörü Unai Emery'nin radarında olan genç savunma oyuncusunun yeni sezonda defans hattını güçlendirmek isteyen İngiliz ekibine transfer olabileceği ciddiyetini koruyor.

Konuyla açıklamalarda bulunan Çağlar'ın menajeri Mustafa Doğru, "Arsenal bize henüz resmi bir teklif ile gelmedi. Arsenal'den birkaç yetkili bize ilgilerini belirtti ama şu anda pazarlık bile yapmadık" dedi.

Açıklamalarına devam eden Mustafa Doğru "Freiburg'a açık bir şekilde bu yaz Çağlar'ın transfer olmak istediğini belirttim. Freiburg da iyi bir fiyat ödenmesi halinde transfer olmasına sıcak bakıyor. Premier Lig'de oynamak çoğu futbolcunun hedefidir" şeklinde konuştu. (SPORX)

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Çağlar Söyüncü arsenal Premier Lig İngiltere

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