Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de! Menajeriyle birlikte Türkiye'ye gelmek için yola çıkıyor...

Fenerbahçe, stopere bir takviye daha yapıyor. Kısa süre önce Bonucci'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler Çağlar Söyüncüyü de kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

ÇAĞLAR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

27 yaşındaki Çağlar Söyüncü'yü 6 aylığına kiralamak için anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid ile de el sıkıştı. Satın alma opsiyonu belirtilmeden anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler dev bir adım atmış oldu.

YOLA ÇIKIYOR

Menajeriyle birlikte kısa süre içinde uçağa binip Türkiye'ye gelecek Çağlar Söyüncü'nün resmi imzayı iki gün içinde atacağı aktarıldı.





