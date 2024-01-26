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Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de! Menajeriyle birlikte Türkiye'ye gelmek için yola çıkıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.01.2024 23:13 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı. Atletico Madrid’e resmi ‘kiralama’ teklifi yapan Fenerbahçe, transferi tamamlamak için İspanyol ekibiyle el sıkıştı. Çağlar Söyüncü ve menajeri Türkiye'ye yola çıkmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de! Menajeriyle birlikte Türkiye'ye gelmek için yola çıkıyor...
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Fenerbahçe, stopere bir takviye daha yapıyor. Kısa süre önce Bonucci'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler Çağlar Söyüncüyü de kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

ÇAĞLAR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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27 yaşındaki Çağlar Söyüncü'yü 6 aylığına kiralamak için anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid ile de el sıkıştı. Satın alma opsiyonu belirtilmeden anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler dev bir adım atmış oldu.

YOLA ÇIKIYOR

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Menajeriyle birlikte kısa süre içinde uçağa binip Türkiye'ye gelecek Çağlar Söyüncü'nün resmi imzayı iki gün içinde atacağı aktarıldı.

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Çağlar Söyüncü fenerbahçe yaşında
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