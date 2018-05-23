Çağlar Söyüncü: Teklif var, milli takım kampından sonra netleşir

Çağlar Söyüncü, A Milli Takım kampında İran, Tunus ve Rusya mücadeleleri öncesi beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları şu şekilde;
"Yeni bir yenilenmenin içerisindeyiz, genç oyunculardan oluşuyoruz. Eylülden sonra ciddi maçlarımız başlayacak. Bu üç maçımız çok önemli ve tecrübelenmemiz lazım. Milli takımı daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. İyi bir kadroyuz. İnşallah ülkemizi gururlandırırız.
Cengiz ile sürekli konuşuyoruz zaten. Bizim arkadaşlığımız 10 yıldan beri sürüyor. Burada da beraberiz.
Tabii ki de şu an teklifler olduğu söyleniyor ama kamptan sonra daha da netleşir. Şu an için çok net bir şey söyleyemem. Herkesin Avrupa hedefleri var. Şu anda Bundesliga'da mutluyum ama hayırlısı neyse o olsun."
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