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Çağlar Söyüncü'yü bir anda kesmişti! Leicester City'de bir dönem sona erdi...

02.04.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşamış olan kulüplerden Leicester City'de bir dönem sona erdi. Dört sezondur takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Brendan Rodgers ile yollar karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrıldı.

Çağlar Söyüncü'yü bir anda kesmişti! Leicester City'de bir dönem sona erdi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, teknik direktör Brendan Rodgers ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, dört yıldır takımın teknik direktörlük görevini üstlenen 50 yaşındaki çalıştırıcıyla gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Ligde yaptığı son 6 maçta bir puan toplayabilen ve 25 puanla küme düşme hattında yer alan Leiceser City'de, Rodgers'ın yardımcıları Chris Davies ve Glen Driscoll da takımdan ayrıldı.

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Leicester City, Rodgers döneminde 2021 yılında İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Süper Kupa'yı (Community Shield) kazanmıştı. Kuzey İrlandalı teknik adam, daha önce Liverpool, Celtic, Swansea City, Reading ve Watford takımlarını çalıştırmıştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ KESMİŞTİ

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Leicester City'e 9 Ağustos 2018 tarihinde 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Çağlar Söyüncü, geldiği günden son sezonuna kadar ilk 11'in vazgeçilmezi olmuştu. İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son senesine giren Söyüncü, bu sezon forma şansı bulamamıştı. Söyüncü'nün oynamama nedeni olarak Rodgers gösteriliyordu.

HOCASINA CEVAP VERMİŞTİ: 'SABIR'

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Leicester City Menajeri Brendan Rogers'ın, "Çağlar Söyüncü oynamıyor çünkü şu anda istediğimiz seviyenin yakınında dahi değil" açıklamasından sonra Çağlar bir paylaşım yapmıştı. Fotoğraf paylaşan yıldız savunmacının paylaşımında, "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir" ifadelerini kullandı.

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