Çağrı Sertel 60 saniyede müziğin sınırlarını zorladı

Serinin son konuğu prodüktör ve aranjör kimliğiyle de tanınan piyanist Çağrı Sertel’in videosu Red Bull Türkiye Instagram hesabında yayınlandı. Sertel aynı zamanda RedBull.com’a verdiği röportaj ile son dönemdeki müzik serüvenini de aktardı.

Red Bull, yeni bir müzik deneyiminin öncüsü oldu. Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, müzikseverleri 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkarıyor. Ülkemizin yetenekli müzisyenlerinden yalnızca 60 saniye içinde; herhangi bir edit ve efekt olmadan doğaçlama yeteneğiyle enstrümanlarını konuşturması bekleniyor. Daha öncesinde Moses Boyd, Anchorsong, Sarathy Korwar, Kerem Sedef gibi isimleri ağırlayan Red Bull 60 Second Solo’nun (#60secondsolo) son konuğu SONIC BOOM grubu ile de bilinen ve nefes kesen klavye soloları ile tanınan caz piyanisti Çağrı Sertel oldu. Sertel’in performansı Red Bull Türkiye’nin resmi instagram hesabında yayınlandı. Gelecek müzisyenlere ilişkin detaylı bilgi ise RedBull.com’da olacak.

'FIRSAT BULAMADIĞIM PROJELERE EĞİLDİM, YENİ TEKLİM YOLDA'

RedBull.com’a verdiği röportaj ile müzik alanındaki adımlarını aktaran 36 yaşındaki müzisyen, son günlerini “Müzik üreterek, yemek yaparak ve eğer halen motivasyon kalırsa evde spor yaparak geçirdiğini” aktardı. Bu dönemin üretimine etkisi sorulan sanatçı, “Normalde çok yoğun çalışıyorum ve çok hareket ettiğim için, planlayıp başına oturamadığım projeleri gerçekleştirme anlamında olumlu etkilendi. Multiverse isimli bir proje tasarlıyordum, onun albümünü neredeyse bitirdim ve çok yakında ilk teklisi dinleyiciyle buluşacak. Multiverse haricinde başka bir solo proje daha yapıyorum, yakın gelecekte o da dinleyiciyle buluşacak” sözleriyle takipçilerini sevindirdi.