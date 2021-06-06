Cahit Zarifoğlu kimdir? Ölüm yıldönümünde şiirleri ve eserleri ile anılıyor

Korku ve Yakarış, Yedi Güzel Adam ve Menziller adlı eserler ile dönemine damga vuran ünlü şair Cahit Zarifoğlu ölümünün 34'üncü yıldönümünde şiirleri ve eserleri ile anılıyor. Güçlü kalemi ve kendine has diliyle sevilen ve "Artist" Sanatçı olarak bilinen , Türk Edebiyatına birçok eser ile katkı sağlamıştır. Peki Cahit Zarifoğlu kimdir, neden genç yaşta hayatını kaybetti. İşte merak edilen detaylar...

CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR?

Cahit Zarifoğlu, 1940 yılında Ankara´da Maraşlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini Siverek, Ankara, Kızılcahamam ve Kahramanmaraş´ta tamamladı.

İçe kapanıklığına, dalgınlığına, zeki olmasına karşın alabildiğine inatçıydı. Lise yıllarında arkadaşlarına cebir, geometri dersleri verdi. Fakat bir yıl edebiyat ve cebir derslerinden, iki yıl da yalnız cebir dersinden sınıfta kaldı. İnat etti ve kitapların kapağını açmadı. Edebiyat sınavına girer, hiç bir soruya cevap vermedi. Cebir sınavlarında da aynı tutumu sürdürdü. İşte bu süreçte bir yandan şiir yazarken bir yandan da mahalli gazetelerde çalışmaya başladı.