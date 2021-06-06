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Cahit Zarifoğlu kimdir? Ölüm yıldönümünde şiirleri ve eserleri ile anılıyor

06.06.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Edebiyatı'nın en önemli isimleri arasında yer alan ünlü şair Cahit Zarifoğlu, aramızdan ayrılışının 34'üncü yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Edebiyatımıza 'Anılar Defterinde Gül Yaprağı', 'Arzıhal' gibi şiirleri kazandırarak gönüllerde taht kurdu. Peki Cahit Arifoğlu kimdir? İşte genç yaşta hayatını kaybeden ünlü şairin biyografisi...

Cahit Zarifoğlu kimdir? Ölüm yıldönümünde şiirleri ve eserleri ile anılıyor

Korku ve Yakarış, Yedi Güzel Adam ve Menziller adlı eserler ile dönemine damga vuran ünlü şair Cahit Zarifoğlu ölümünün 34'üncü yıldönümünde şiirleri ve eserleri ile anılıyor. Güçlü kalemi ve kendine has diliyle sevilen ve "Artist" Sanatçı olarak bilinen , Türk Edebiyatına birçok eser ile katkı sağlamıştır. Peki Cahit Zarifoğlu kimdir, neden genç yaşta hayatını kaybetti. İşte merak edilen detaylar...

CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR?

Cahit Zarifoğlu, 1940 yılında Ankara´da Maraşlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini Siverek, Ankara, Kızılcahamam ve Kahramanmaraş´ta tamamladı.

İçe kapanıklığına, dalgınlığına, zeki olmasına karşın alabildiğine inatçıydı. Lise yıllarında arkadaşlarına cebir, geometri dersleri verdi. Fakat bir yıl edebiyat ve cebir derslerinden, iki yıl da yalnız cebir dersinden sınıfta kaldı. İnat etti ve kitapların kapağını açmadı. Edebiyat sınavına girer, hiç bir soruya cevap vermedi. Cebir sınavlarında da aynı tutumu sürdürdü. İşte bu süreçte bir yandan şiir yazarken bir yandan da mahalli gazetelerde çalışmaya başladı.

Cahit Zarifoğlu kimdir? Ölüm yıldönümünde şiirleri ve eserleri ile anılıyor

Yine lise yıllarında güreş sporuna ilgi duydu ve Maraş Güreş Kulübüne kaydoldu. Çok iyi güreş tutan Zarifoğlu, lise son sınıfta pilotluğa merak saldı; Pilot olma sevdasına kapılan Zarifoğlu. Sonunda bir yolunu bulup Türk Kuşu Kampı´na katıldı. Üç ay kurs gördü ve C brövesini aldı. Planörle uçtu ve motorsuz uçak kullanmaya başladı.

Cahit Zarifoğlu kimdir? Ölüm yıldönümünde şiirleri ve eserleri ile anılıyor
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatını bitirdi. Diriliş dergisinde şiirleri yayımlandı. Arvasilerden, Seyyid Kasım Arvasi'nin kızı Berat Hanım'la evlendi ve bu evlilikten üç kız, bir erkek evladı oldu. Nikâhında şahitliğini Necip Fazıl Kısakürek yapmıştır. 1973 yılında Sarıkamış'ta vatani hizmetine başlamış, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış ve 1975 yılında askerliğini tamamlamıştır.1976 yılında Mavera dergisinin kuruluş çalışmalarında yer aldı.
Cahit Zarifoğlu kimdir? Ölüm yıldönümünde şiirleri ve eserleri ile anılıyor

NEDEN ERKEN ÖLDÜ?

7 Haziran 1987 tarihinde pankreas kanseri hastalığından İstanbul'da öldü. Kabri Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Küplüce Mezarlığı'nda ve kayınpederi olan Kasım Arvasi ile yan yanadır.

ESERLERİ

Şiir:

İşaret Çocukları
Yedi Güzel Adam
Menziller
Korku ve Yakarış

Hikâye:

İns

Çocuk Hikayeleri:

Serçekuş
Katıraslan
Ağaçkakanlar
Yürekdede ile Padişah
Küçük Şehzade
Motorlu Kuş
Kuşların Dili
Çocuk Şiirleri:

Gülücük
Ağaçokul (Çocuklara Afganistan Şiirleri)

Roman:

Savaş Ritimleri,
Ana
Günlük:

Yaşamak

Deneme:

Bir Değirmendir Bu Dünya
Zengin Hayaller Peşinde

Tiyatro:

Sütçü İmam

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Anahtar Kelimeler:
Cahit Zarifoğlu
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin. ACZ yedi güzel adamın en güzeli idi.

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