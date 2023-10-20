Çakal ve Danla Bilic aşkı bitti mi? Ünlü fenomenin son paylaşımı olay oldu! 'Maşallah bu ne hız'

Sansasyonel haberlerle adını sürekli duyuran Danla Bilic, yeni aşkıyla gündem olmuştu. Son dönemin sevilen rapçilerinden Çakal ile birlikte olan ünlü fenomen aşkını sosyal medyada sık sık paylaşıyordu. Bir süredir sessiz olan ünlü fenomen son paylaşımıyla şaşırttı.

Danla Bilic ve Çakal aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ikilinin aşkı herkesi şaşırtmıştı.

'GELİŞİNİZLE ŞIMARANLARI...'

Aşklarına sosyal medyada da dolu dizgin devam eden ikiliden üzücü haber geldi. Instagram hesaplarından birbirini takipten çıktıkları görülen Danla ve Çakal'ın ayrıldığı iddia edildi.

Konu ile ilgili Danla Bilic ve Çakal'dan bir açıklama gelmezken, Bilic'in X hesabından 'Gelişinizle şımaranları gidişinizle terbiye edebiliyorsunuz bu arada. Toplu tavsiye' yazması kafaları karıştırdı.

Ünlü fenomen gelen tepkiler üzerine 'Benlik bir şey yok. Size söylendim' yazsa da takipçilerini inandıramadı.

Bilic'e takipçilerinden 'Bu ne hız', 'Daha yeni başlamıştınız ne ara ayrıldınız', 'Zaten sana yakışmıyordu', 'Tavsiyene uyalım Danlacım' gibi yorumlar geldi.

Youtube hesabından makyaj videoları paylaşarak ünlü olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, adını duyurmasının ardından birçok marka ile işbirliği de yaparak adından söz ettirmeye devam ediyor.







