Çakallarla Dans 6 filmi seyirciyle buluşuyor! Galası İstanbul'da yapıldı

Yapımcılığını Sugarworkz&TAFF'ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı filminin galası TİM Show Center'de yapıldı.

Gösterim öncesi basın mensuplarına konuşan filmin yönetmeni Şeker, uzun bir aradan sonra yeniden bir arada olmaktan ötürü mutlu olduğunu belirterek, "Türk sineması da heyecanla 2 Aralık'ta vizyona girmemizi bekliyor. 'Çakallarla Dans' birçok yönetmene ve yapımcıya nasip olmayacak şekilde kadro dağılmadan 6. kez yapıldı. Ne olursa olsun ayrılmadık, inşallah bundan sonra da ayrılmayız. Sizin huzurunuzda ekibe bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Seride 'Hüseyin' karakterini canlandıran oyuncu Hakan Bilgin, "Sadece bu güzel çalışmayı, mizahı, samimiyeti merak eden birçok insan var Türkiye’de. Dört senelik bir aranın ardından yeniden aynı samimiyet ve mizahla çok iyi bir film çektik." ifadelerini kullandı.

"TÜRK SİNEMASINA DA BİR İMZA ATTI"

Oyuncu Şevket Çoruh da, tarihi bir seri çektiklerine değinerek, "Bu tarihi seri Türk sinemasına da bir imza attı. Bu projenin içinde olmak ve cuma günü seyircimizle buluşacak olmak bize heyecan veriyor. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyoruz." diye konuştu.

Murat Akkoyunlu ise "Sinema filmi sinemada izlenir o yüzden bugüne kadar bizi destekleyen seyircimizi sinemaya bekliyoruz." dedi.

Filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Nurettin Sönmez, Ebru Cündübeyoğlu yer alıyor.

2 Aralık'ta seyirciyle buluşacak Çakallarla Dans serisinin altıncı filminde, ekibin maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor. (AA)