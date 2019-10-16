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Çakallı menemeni nedir? Çakallı menemeni tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.10.2019 10:56 | Son Güncelleme

Samsun'un yöresel tariflerinden olan Çakallı menemeni, kahvaltıların bir numaralı yıldızı! Son dönemde sosyal medyada da yoğun ilgi gören Çakallı menemeni tarifini evde pişirmek isteyenler için paylaşacağız. Çakallı menemeni nedir? Çakallı menemeni tarifi ve püf noktaları sizler için geliyor, buyursunlar.

Çakallı menemeni nedir? Çakallı menemeni tarifi

Çakallı menemeni, Samsun'un Çakallı ilçesine ait meşhur bir yemektir. Dinlenme tesislerinin olmazsa olmazı olan Çakallı menemeni, özellikle uzun yol şoförlerinin tercihi oluyor.

Çakallı menemeninin en önemli püf noktası menemenin homojen bir görünüme sahip olması. Yani, Çakallı menemeninde tüm malzemeler parça parça değil de bir bütün gibi durmalı.

Çakallı menemeninde domatesler tavaya atıldıktan sonra iyi bir şekilde ezilmelidir. Bir tam yumurta ve bir yumurta sarısı kullanmak en önemli özelliğidir. Pişirildikten sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpilir.

ÇAKALLI MENEMENİ TARİFİ
Malzemeler
5 domates
Bir yeşiş biber
2 adet yumurta
Bir adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı tereyağı
Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Kırmızı toz biber, pul biber ve tuz

Hazırlanışı:
Domateslerin kabuklarını soyun ve minik minik olacak şekilde doğrayın.
Biberi de ince halkalar şeklinde kıyın.
Tavada tereyağını eritin. Biberleri tavaya alın ve kavurmaya başlayın.
Ardından domatesleri ekleyin ve kaşığın arka kısmıyla ezerek pişirmeye devam edin.
Domatesler suyunu çekene kadar pişirin.
Sonrasında yumurtaları ve baharatları ilave edin ve tüm malzemeleri karıştırın.
Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Afiyet olsun.

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