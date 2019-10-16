Çakallı menemeni nedir? Çakallı menemeni tarifi

Çakallı menemeni, Samsun'un Çakallı ilçesine ait meşhur bir yemektir. Dinlenme tesislerinin olmazsa olmazı olan Çakallı menemeni, özellikle uzun yol şoförlerinin tercihi oluyor.

Çakallı menemeninin en önemli püf noktası menemenin homojen bir görünüme sahip olması. Yani, Çakallı menemeninde tüm malzemeler parça parça değil de bir bütün gibi durmalı.

Çakallı menemeninde domatesler tavaya atıldıktan sonra iyi bir şekilde ezilmelidir. Bir tam yumurta ve bir yumurta sarısı kullanmak en önemli özelliğidir. Pişirildikten sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpilir.

ÇAKALLI MENEMENİ TARİFİ

Malzemeler

5 domates

Bir yeşiş biber

2 adet yumurta

Bir adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Kırmızı toz biber, pul biber ve tuz

Hazırlanışı:

Domateslerin kabuklarını soyun ve minik minik olacak şekilde doğrayın.

Biberi de ince halkalar şeklinde kıyın.

Tavada tereyağını eritin. Biberleri tavaya alın ve kavurmaya başlayın.

Ardından domatesleri ekleyin ve kaşığın arka kısmıyla ezerek pişirmeye devam edin.

Domatesler suyunu çekene kadar pişirin.

Sonrasında yumurtaları ve baharatları ilave edin ve tüm malzemeleri karıştırın.

Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Afiyet olsun.



