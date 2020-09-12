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Çaldıran Kaymakamı Dinç, görevine başladı

VAN HABERLERİ  | 12.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Kaymakamlığına atanan Çankırı’nın Bayramören Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, görevine başladı.Çankırı’nın Bayramören Kaymakamlığındaki görevinden Van’ın Çaldıran Kaymakamlığına atanan Yusuf Durani Dinç 10 Eylül 2020 yılı itibarı görevine başladı.

Çaldıran Kaymakamı Dinç, görevine başladı

Van’ın Çaldıran Kaymakamlığına atanan Çankırı’nın Bayramören Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, görevine başladı.
Çankırı’nın Bayramören Kaymakamlığındaki görevinden Van’ın Çaldıran Kaymakamlığına atanan Yusuf Durani Dinç 10 Eylül 2020 yılı itibarı görevine başladı. Kaymakam Yusuf Durani Dinç yaptığı açıklamada, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesini şiar edinen bir anlayışla halkımızın mutluluk, huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Görev ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle Çaldıran ilçemizde paydaş olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca ortak bir akılla hizmet etmeye kararlıyız. Her türlü farklılığımızın bizi daha da güçlü kılan zenginliğimiz olduğuna inanıyoruz. Hayatın olağan akışı içerisinde elbette her bir vatandaşımızın sorunu ve derdi olabilir, biliyoruz ki bu sorunlarımızı ancak ortak akılcı bir yönetim anlayışıyla ve birlik ve beraberlik ruhu içinde aşabiliriz. Görev süremiz boyunca tüm vatandaşlarımıza yüksek bir bilinç ve şuurla eşit mesafede ve aynı yakınlıkta hizmet edeceğiz. Önemle belirtmek isterim ki tüm dünyada etkili olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi süreci yaşıyoruz. Çaldıranlı hemşerilerimden isteğim bu pandemi sürecinde her bir vatandaşımızın sağlığı için Devletimizce alınan tedbir, kural ve kararlara eksiksiz uymalarıdır. Kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe bizler için son derece hayati ve kurtarıcı kurallardır. Çaldıranlı hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunarım” dedi.

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