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Çalgı Çengi İkimiz nerede ve ne zaman çekildi? Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 20:01 | Son Güncelleme

Çalgı Çengi İkimiz filmi bu akşam 20.30'da Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin yine birlikte rol aldığı Çalgı Çengi İkimiz filminde müzisyen iki kuzenin mafya içinde yaşadığı komik olaylara şahit oluyoru. Peki Çalgı Çengi İkimiz konusu ne, oyuncuları kimler? Çalgı Çengi filmi nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…

Çalgı Çengi İkimiz nerede ve ne zaman çekildi? Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Çalgı Çengi İkimiz, ilk film Çalgı Çengi'nin ardından 2017’de vizyona girdi. Komedi filmi takipçilerinin severek izlediği Çalgı Çengi İkimiz filminde, ilk filmde mafyaya bulaşan ikilinin bu kez mafya içerisinde komik ve heyecanlı anlarını izliyoruz. Filmin yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir oturuyor. Ayrıca Selçuk Aydemir Çalgı Çengi İkimiz filminin senaristliğini yaptı. Peki Çalgı Çengi İkimiz nerede çekildi? İşte Çalgı Çengi İkimiz konusu ve oyuncuları…

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çalgı Çengi ikimiz filmi çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Aksiyon sahneleriyle öne çıkan filmde Kural ve Cemcir’in, mafya babası İsmet’ten kaçış sahneleri İstanbul Küçükyalı’da çekildi.

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ KONUSU NEDİR?

Çalgı Çengi İkimiz filminin konusu şöyle; Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar. Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikah memurunu kaçırmaları istenir, nikah memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir.

ÇALGI ÇENGİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yaptığı Çalgı Çengi İkimiz, 2017’de vizyona girmişti. Filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Burak Satıbol yer alıyor.

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