Çalıkuşu’nun Necmiye’si Ebru Helvacıoğlu son haliyle şaşırttı! Görenler yaşını tahmin bile edemiyor

Başrollerinde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in rol aldığı Çalıkuşu dizisi bir dönem ekranlarda fırtına gibi esiyordu. Dizide evin küçük kızı Necmiye’yi oynayan Ebru Helvacıoğlu uzun zamandır ekranlarda görünmüyor. Sosyal medyadan sık sık fotoğraf paylaşan Helvacıoğlu’nun son hali görenleri şaşırttı. İşte Çalıkuşu dizisinin güzel oyuncusunun son hali…

ÇALIKUŞU’NUN NECMİYE’Sİ EBRU HELVACIOĞLU’NUN SON HALİ

Kariyerine ilk olarak 2008 yılında Küçük Kadınlar dizisinde Simge karakteriyle başlayan Ebru Helvacıoğlu yükselişini Çalıkuşu dizisiyle yaşadı. Çalıkuşu’nda Necmiye karakterine hayat veren Helvacıoğlu ciddi bir hayran kitlesi de yakaladı. Dizide, Helvacıoğlu, sevdiği adam tarafından sevilmeyen hatta nefret edilen sıradan bir kadına hayat veriyordu. Aklını evlenmekle bozmuş, sevdiği adam tarafından sevilmek, onunla evlenebilmek için türlü hinliklere başvurmuştu.

Instagram'da oldukça aktif olan güzel oyuncunun yüzündeki değişim, dikkatlerden kaçmadı. Burun estetiği yaptırdığı gözlenen Helvacıoğlu, farklı tarzıyla sosyal medyadan sık sık fotoğraf paylaşıyor. Uzun zamandır ekranlarda olmayan Helvacıoğlu Instagram üzerinden ürünler tanıtıyor. Tam 34 yaşına giren oyuncunun gençliğini ve güzelliğini koruması ise hayranlarını şaşkına çeviriyor. İşte Ebru Helvacıoğlu’nun son hali…

EBRU HELVACIOĞLU KİMDİR?

Ebru Helvacıoğlu, 25 Aralık 1986 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Orta öğretim eğitimini Söğüt Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra ise yüksek öğretim eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nde devam etmiştir. Sonrasında ajansa kaydolarak reklam filmleri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Profesyonel olarak dizi oyunculuğu kariyerine ‘Küçük Kadınlar’ adlı televizyon dizisi ile başlayan güzel oyuncu, en önemli çıkışını ‘Çalıkuşu’ adlı dizi ile yaşamıştır.

Başarılı oyuncu, Ne Gelen Var Ne Giden, Rüya, Sessiz Yalanlar gibi pek çok yapımda da yer almıştır. Şimdilerde ise oyunculuğa ara vererek, dinlenmeye çekilmiştir.

Oğlak burcu özelliklerine sahip olan Ebru Helvacıoğlu, 1.70 metre uzunlukta ve 55 kilogram ağırlıktadır.



