Çalıntı seks kasedinden yasaklanan reklamlara Pamela Anderson’ın en büyük skandalları

Pamela Anderson’ın skandalları film oluyor. Pamela Anderson’ın skandallarını anlatacak filmde Hollywood’u sallayan seks kaseti skandalının yanı sıra, Julian Assange ile olan bağlantısından, Hepatit C teşhisine kadar her şey yer alacak. Ünlü yıldız şov dünyasında var olduğu süre boyunca sıradan biri olmaktan uzak durdu. Pamela Anderson’ın skandalları sık sık gündeme geldi. Peki neydi bu skandallar. İşte ünlü yıldızın unutulmayan skandalları: SEKS KASEDİ SKANDALI Pamela, Motley Crue’nun davulcusu Tommy Lee ile tanıştıktan dört gün sonra evlendi. Balayında çekilen seks kasetleri, evlerinden çalındı ve internette dolaşıma sokuldu. Pamela Anderson video dağıtım şirketi Internet Entertainment Group’a dava açtı. HEPATİT C TEŞHİSİ Pamela Anderson, Tommy Lee ile aynı dövme iğnesini kullandığı için 2002’de Hepatit C teşhisi kondu. 2015’te tedavinin bittiğini duyurmadan önce 13 yıl boyunca bu hastalıkla yaşadı. Anderson bu haberi “İyileştim, artık daha fazla Hepatit C duymak istemiyorum” notuyla paylaşmıştı. WIKILEAKS OLAYI Assange, ABD’de casusuluk suçlamalarından ve İsveç’te tecavüz iddiasından kaçınmak için 2012 ve 2019 yılları arasında Londra’daki Ekvador Konsolosluğu’ndayken Anderson ile tanıştı.

Assange 2006 yılında kurduğu Wikileaks üzerinden gizli belgeler ve görüntüler paylaştıktan sonra 2010’da uluslarası ilgi odağı haline geldi.

Anderson, Assange ile moda tasarımcısı Dame Vivenne Westwood aracılığı ile tanıştı ve onu Ekvador Büyükelçiliği’nde ziyaret etttiği esnada fotoğraflandı. Eski Playboy güzeli bloguna Assange’ın yasadışı şekilde gözaltına alınmaması gerektiğini ve yalnızca yardım etmeye çalıştığını yazdı. Anderson, 2017’de Assange’tan “en sevdiğim insanlardan biri. Zamanımızın en politik mültecisi” sözleriyle bahsetmişti. YASAKLI REKLAM 2015’te Pamela Anderson’ın oynadığı bir reklam kadınları aşağıladığı gerekçesiyle yasaklandı. Crazydomains.co.uk adresi için yapılan reklam, Advertising Standards Authority’e göre cinsiyetçi ve bazı izleyicileri ciddi şekilde rahatsız edebilir sözleriyle nitelendirildi.

Baywatch efsanesi Pamela reklamda erkek bir iş arkadaşıyla buluşan şirket patronunu canlandırıyor. Rüya sahnesinde bikinili iki kadın dans ederken üzerlerine krema dökülüyor. Dans eden kızlardan 45 saniye sonra görüntüye Baywatch yıldızı giriyor ve iş arkadaşına bir soru sorarken öne doğru eğiliyor.

İzleyicilerden gelen şikayet üzerine Advertising Standards Authotity reklamın akşam 9’dan önce gösterilmemesi gerektiğine karar verdi. Pamela PETA’nın bir kampanyasında da insanların vejetaryen olmaya özendirmek için bikinisinin askılarını indirmişti. Bu reklam Kanada Montreal’de yasaklandı. Kararı PETA’ya bildiren bir sözcü “Hükümeti temsil eden kamu görevlileri olarak Bayan Aderson’un bu imajını onaylayamayacağımızı bildirmek zorundayım” sözleriyle açıkladı. Pamela Anderson'a şok! Adil Rami yatak odası sırlarını futbolculara anlattı! METOO YORUMLARI 2018’de Pamela kampanyayı üçüncü dalga feminizm olarak nitelendirdi ve erkekleri felç ettiğini ileri sürdü. Amerikalı oyuncu “Bence bu Me Too hareketi benim için biraz fazla, üzgünüm. Bunu söylediğim için muhtemelen öldürüleceğim ama annemin hep söylediği gibi ‘yabancılarla asla bir otele gitme’. Bence feminizm çok ileri gidebilir. Ben de bir feministim. Bence bu üçüncü dalga feminizm ve erkekleri paralize ediyor” dedi. Geçtiğimiz yıl Harvey Weinstein’in kurbanlarının mazeret üretmeyi bırakmaları gerektiğini öne süren acı verici bir açıklamada bulundu. NBC’ye konuşan Anderson “Tüm kadınlarının onun hakkında konuşmasına şaşırdınız mı?” sorusuna “Hayır. Hollywood’da belirli insanların ve belirli yapımcıların ortak bilinci bu. Eğer o otel odasına tek başına girersen olacakları göze almışsındır” dedi.