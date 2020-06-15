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Pamela Anderson'a şok! Adil Rami yatak odası sırlarını futbolculara anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 15:41 | Son Güncelleme

Eski Fenerbahçeli Adil Rami daha önce şiddet uyguladığı Pamela Anderson ile ilişkide oldukları dönem yaşadıkları yatak sırlarını takım arkadaşlarına anlatmış. Rus futbolcu Aleksandr Kokorin şoke eden iddialarda bulundu!

Pamela Anderson'a şok! Adil Rami yatak odası sırlarını futbolculara anlattı!

Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami'nin eski sevgilisi oyuncu Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını takım arkadaşlarına anlattığı ortaya çıktı. 34 yaşındaki Adil Rami, 2017-2019 yılları arasında birlikte olmuştu.

Rami'nin Sochi'de takım arkadaşı olan Rus futbolcu Aleksandr Kokorin, katıldığı bir YouTube canlı yayınında Adil Rami'nin kendilerine Pamela Anderson ile ilişkisindeki özel kalması gereken şeyleri anlattığını söyledi.

SOYUNMA ODASINDA DETAYLI ANLATMIŞ

Rami'nin soyunma odasında konu açıldığı zaman sürekli Pamela Anderson'dan bahsettiğini söyleyen Kokorin; "Herkes doğal olarak Pamela Anderson'u merak ediyordu. İlişkileriyle ilgili sorular soruyorduk, o da anlatıyordu" dedi.

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Kokorin'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde: "Rami, Pamela Anderson'un hayatının kadını olduğunu söyledi. Hatta biraz ileri gidip bize yatak odası sırlarını bile anlattı. Pamela Anderson'un yatakta çok iyi olduğunu söyledi. Hatta bir gece 12 kez birlikte olduklarını anlattı."

Pamela Anderson aldatılmış! Şoke eden itirafPamela Anderson aldatılmış! Şoke eden itiraf

34 yaşındaki Rami ile 52 yaşındaki Pamela Anderson, 2019 yılında 2 yıllık ilişkilerine son vermişti. Ayrılık kararını açıklayan Pamela Anderson Rami için şoke eden ifadeler kullanmıştı.

Rami'nin kendisiyle birlikteyken başka bir kadınla da bir ev yaşamı olduğunu söyleyen Pamela Anderson; "Bunu başka futbolcuların yaptığını konuşup gülerdik. Başıma geleceğini tahmin etmezdim" demişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
PİSLİK HERİF .VİEGRADAN GEBERECEN İNŞALLAH .
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