Zincir restoran çalışanları yemek sipariş etmek için en kötü zamanları ve aslında neler yemememiz gerektiğini anlattılar. Siz de birer fast food aşığıysanız bu tavsiyeleri okumalısınız...

Çalışanlardan itiraf var: Fast food restoranlarında asla sipariş etmemeniz gereken 6 şey

Milkshake Restoran çalışanları milkshakelerin son derece sağlıksız olduğunu söylüyor. "Şeker çorbası gibi bir şey" diye adlandırdıkları içeceklerin yüzde 18'inin kremadan oluştuğunu belirtiyorlar. Aynı zamanda kıvamının hiçbir zaman tutmadığının da altını çiziyorlar.

Balık sandviç Deniz ürünleriyle hazırlanan sandviç ve burgerlerden uzak durmanız gerektiğini söylüyorlar. Bunları menüdeki en sağlıksız şey olarak değerlendiriyorlar, çünkü ürünlerin tazeliği her zaman bir soru işareti...

Mantarlı pizzadan uzak durun Bu iddia çok kuvvetli sevgili okur! Mantarlı pizza sipariş ettiğinizde her zaman çok dikkatli olun. Aklınıza gelmez ama üzerinde çamur var mı yok mu, buna iyice bakın.

Tavuk sandviç Sağlıklı olsun diye ızgara tavuklu sandviç yemeye kalkıyorsanız hata yapıyorsunuz. Bir zincir fast food restoranı çalışanı der ki; "Bu tavuklar menüdeki diğer ürünlere göre çok daha uzun süre bekliyor ve lastik gibi oluyor."

Yoğun saatleri bekleyin Yemek saati olan yoğun saatler değilse, balık fileto veya tavuk ızgara sipariş etmeyin. Çünkü bu ürünler yoğun öğle saatleri dışında pek sipariş edilmezler bu yüzden de ömrünü tamamlamak üzere olabilir. Eğer taze ve sıcak yemek yemek istiyorsanız, öğlen yoğun saatlerde gidin. Hiçbir ürün birkaç dakikadan daha eski olmaz, patates kızartması dahil.