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  4. Çalışanları tarafından darp edilen ünlü şef Danilo Zanna Türkiye'yi terk mi ediyor? Açıklama geldi

Çalışanları tarafından darp edilen ünlü şef Danilo Zanna Türkiye'yi terk mi ediyor? Açıklama geldi

25.07.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye gelmesinin ardından 'Elin Oğlu' programı ile ünlü kazanan şef Danilo Zanna, son yıllarda MasterChef Türkiye'deki jüri üyeliğiyle büyük beğeni topluyor. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şef geçtiğimiz günlerde üzücü bir olay yaşadı. Kendi çalışanları tarafından darp edilen Zanna'nın olay sonrası ülkeyi terk edeceği iddiası ortaya atıldı. Ünlü şeften konuya dair açıklama geldi.

Tv8'in sevilen yarışması MasterChef'in sevilen şefi Danilo Zanna, geçtiğimiz günlerde restoranı önünde çalışanları tarafından darbedilmişti. Bu üzücü haberin ardından ünlü şefin Türkiye'yi terk edeceği yönünde iddialar ortaya çıktı. Hayranları şefin restoranlarını kapatıp gideceği ve MasterChef Türkiye programını bırakacağı iddialarına karşı son derece üzüldü.

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Danilo Şef ülkeyi terk edeceği yönünde çıkan iddialara sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ünlü şef, iddiaları yalanlayarak "Hiçbir eylem, insan ve olay beni Türkiye'ye ve içinde yaşayan toplumuna duyduğum sevgi ve saygıyı benden alamaz" dedi.

Danilo Zanna MasterChef programında Türk bayrağının önünde çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak altına şu sözleri not düştü:

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''Türk milleti için hissettiklerim sağlam ve derin kökleri olan bir duygudur. Sadece bu milletin sınırsız güzelliği, dünya için temsil ettiği kadim tarihi, muhteşem denizleri ve manzaraları değil ve hatta bunca yıldır hala keşfetmeye devam ettiğim inanılmaz gastronomi hazinesi bile değil. Türk millete olan sevgim, yaşayan insanlardan, karakterlerinden, adeta beni oğulları gibi karşılamalarından geliyor.

Sevgim son 10 yılda yollarını benimkiyle iç içe geçirmiş, bu muhteşem kültürü ve Türk milletini keşfetmeme, öğrenmeme, yaşamama neden olan tüm o harika insanlara bağlıdır. Hiçbir eylem, insan ve olay beni Türkiye’ye ve içinde yaşayan toplumuna duyduğum sevgi ve saygıyı benden alamaz. Seni seviyorum Türkiye ve hayatıma girip beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim ve en çokta destek mesajlarınız, yanımda olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız''

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