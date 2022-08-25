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Çalışkan eş anlamlısı nedir? Çalışkan eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

25.08.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede konuşma dilinin zengin olmasını sağlayan birçok kelime vardır. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılarak cümlenin daha anlamlı gelmesini sağlarlar. İnsanlar arasındaki diyaloglar eş anlamlı kelimelerle daha zengin hale gelir. Eş anlamlısı kullanılan kelimelerden biri de çalışkandır. Peki, çalışkan eş anlamlısı nedir?

Çalışkan kelimesi; devamlı üretmeyi kendine ilke edinen ve çalışmayı seven kişilere kullanılır. Gündelik yaşamda çok sık kullanılır. Bir sınavda da çalışkanın eş anlamlısı sözcükler soruluyor. Türkçede çalışkanda dahil kelimelerin eş anlamlıları kullanılarak cümledeki ifade zenginleştirilebilir. Cümlede anlatılmak istenen düşünceler eş anlamlılarla değer kazanır.

Çalışkan kelimesinin anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu; kelimelerin kökenlerini inceleyerek onlara uygun anlamlar belirler. Türk Dil Kurumu Türkçe kökenli çalışkan kelimesinin anlamını; görev ve sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getiren şeklinde tanımlar. Ayrıca belirli amaçlarla hareket eden kişilerde vurgulanır. Okul yaşamında başarılı olan kişiler için çalışkan ibaresi çok kullanılır.

Çalışkan kelimesi cümle içinde;

  • Okulun en çalışkan öğrencisiydi.
  • Çok çalışkan olduğu için yeni işinde de başarılı oldu.

Çalışkan eş anlamlısı yanında zıt anlamlılarına da cümlelerde çok rastlanır. Çalışkan kelimesinin zıt anlamlıları;

  • Hımbıl,
  • Miskin,
  • Tembel,
  • Hayta,
  • Üşengeç şeklinde sıralanabilir.

Çalışkan kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Çalışkan kelimesinin eş anlamı, 17 tanedir. Bu 17 kelime cümlelerde çalışkanın yerine kullanılarak cümlenin anlamlı olması sağlanabilir. Cümlenin nasıl kurulduğuna bakarak anlam bozulmayacak şekilde 17 tane kelimeden biri kullanılır. Çalışkan kelimesinin eş anlamlılarının yazılışları ve okunuşları farklıdır. Anlam olarak aynı veya benzerdirler. Yalnız çalışkanın eş anlamlılarından ziyade cümlelerde genellikle kendisi kullanılır.

Çalışkan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük türleri şöyle sıralanabilir;

  • Faal,
  • Yüğrük,
  • Ceben,
  • Aktif,
  • Eşingen,
  • Çelen,
  • Gayretkeş,
  • Hamarat,
  • Talpın,
  • Yeprem,
  • İşcen,
  • Ecevit,
  • Türüng,
  • Çapar,
  • Yabır,
  • Çalışgan,
  • Yerünmes,

Çalışkanın eş anlamlıları ile örnek cümleler;

  • Ayşe gayretiyle sınavı kazandı.
  • Onur tüm okulun tüm projelerinde faal.
  • İşinde aktif olduğu için sonunda terfi etti.
  • Gayretiyle istediği işe girebildi.
  • Hamarat olduğundan evin tüm işlerini bir günde bitirdi.


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