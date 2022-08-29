Ama eş anlamlısı nedir? Ama kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

TDK'ye göre ama kelimesi, çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlaçtır. Diğer anlamları da cümle içinde kullanıldığı yerlere ve istenilen anlama göre de değişebilmektedir. Ama kelimesinin genel görevi, cümle içinde bağlaç olarak kullanılmasıdır.

Türkçenin kelime bakımından zengin olması aynı anlama gelebilecek birden fazla sözcüğün türemesini sağlamıştır. Bu sebeple cümle içinde akıcılığın bozulmaması için ama eş anlamlısı olan kelimeleri kullanabiliriz. Yine de cümlenin bağlamına göre bu eş anlamlı kelimeleri seçmek gerekir. Çünkü ama kelimesi, cümlenin içindeki konumuna göre farklı anlamlar katabilir. Amanın kelime ve cümle için de örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Ama eş anlamlısı nedir?

Amanın eş anlamlısı olan bu kelimeler, ortak olarak bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan söz olarak kullanılmaktadır. Ama kelimesinin eş anlamı olarak kullanılan sözcükler şunlardır:

Fakat

Lakin, velakin

Yalnız

Ancak

Gel gelelim

Ne var ki

Amanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ama eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kullanılabilir:

Aldığı sevinçli haberi verebilmek için aceleyle eve vardı fakat ulaştığında evde kimse yoktu.

Resim çizebilmek için geç kaldığını düşünüyordu lakin bazı ünlü ressamların resim çizmeye geç yaşta başladığını öğrenince kendine olan inancı arttı.

Okul gezisine gitmek için ailesinden izin almıştı yalnız ailesi derslerindeki başarısının düşmesi sebebiyle bu konuyu tekrar düşünmeleri gerektiğini söylediler.

Günlerdir İspanyolca şarkıyı dinledi ancak hâlâ şarkıyı düzgünce söyleyemiyor.

Bütün bir yıl tarlalarda çalıştı gel gelelim yıl sonunda kazandığı para emeğinin karşısında az kalıyordu.

Tatil için geldikleri bu beldeye hayran kalmışlardı ne var ki üç gün sonra ayrılacaklardı.



