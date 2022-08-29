Ama eş anlamlısı nedir? Ama kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

TDK'ye göre ama kelimesi, çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlaçtır. Diğer anlamları da cümle içinde kullanıldığı yerlere ve istenilen anlama göre de değişebilmektedir. Ama kelimesinin genel görevi, cümle içinde bağlaç olarak kullanılmasıdır.
Türkçenin kelime bakımından zengin olması aynı anlama gelebilecek birden fazla sözcüğün türemesini sağlamıştır. Bu sebeple cümle içinde akıcılığın bozulmaması için ama eş anlamlısı olan kelimeleri kullanabiliriz. Yine de cümlenin bağlamına göre bu eş anlamlı kelimeleri seçmek gerekir. Çünkü ama kelimesi, cümlenin içindeki konumuna göre farklı anlamlar katabilir. Amanın kelime ve cümle için de örnek kullanımı nasıl olmalıdır?
Amanın eş anlamlısı olan bu kelimeler, ortak olarak bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan söz olarak kullanılmaktadır. Ama kelimesinin eş anlamı olarak kullanılan sözcükler şunlardır:
Ama eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kullanılabilir: