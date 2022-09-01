Çözüm eş anlamlısı nedir? Çözüm kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çözüm kelimesinin kökeni Eski Türkçeye dayansa da bu kelimeyi ilk defa 1900'lü yıllarda görmekteyiz. “Çekip uzatmak” anlamındaki "çöz-" fiiline +Im ekinin eklenmesiyle türemiştir. Yeni Türkçe döneminde oluşan bu kelime genellikle halletmek anlamında kullanılır. Zaman içerisinde, çözüm kelimesiyle eş anlamlı kelimeler türemiştir.

Çözüm kelimesinin anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından çözüm kelimesinin anlamı şöyledir:

Bir sorunun cevabının bulunmasından ortaya çıkan sonuç, hal

Matematik problemlerinin cevabını bulmak için yapılan işlemlerin gösterilmesi

Bir denklem üzerinde bilinmeyenlerin yerine koyulan ve denklemin gerçekleştirildiği sayılar

Çözüm kelimesi Türkçe kökenlidir. Bağlı ve düğümlenen ipin açılması anlamını da çözüm kelimesi taşır. Çözüm kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek verecek olursak:

Biyoloji sorularının çözümlerine ulaşmam gerekiyor.

Pembe ve mavi ipler birbirine çok karışmış onları çözmek gerek.

Çözüm kelimesinin eş anlamı

Çözüm kelimesinin eş anlamlısı sözcük listesi şu şekildedir:

Hal

Sonuç

Derman

Deva

Çare

Çözümün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çok uzun zamandı ders çalışıyordu ama sınavları halledememişti.

Bu için olumlu şekilde sonuca ulaşması lazım.

Derdi veren Allah mutlaka dermanı da vermiştir.

Hale, kedisinin hastalığına bir çare arayıp duruyor.

Aşkta derdin deva bulması, sevgiliye kavuşmakla bağlıdır.

Bazen kendimi çok çaresiz hissediyorum.



