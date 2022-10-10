"Çalışma Hayatının Davosu"nda bu yıl gündem çalışma hayatının sürdürülebilirliği

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen ve "Çalışma hayatının Davos"u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu'nda bu yıl kamu, işçi ve işveren kesimi sürdürülebilir çalışma hayatı için bir araya gelecek.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortak Paylaşım Forumu'nun dördüncüsü bu yıl çalışma hayatının ulusal ve uluslararası üst düzey temsilcilerinin katılımıyla 13 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

Sosyal diyalog anlayışıyla yapılacak forumun ilk oturumunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açılış konuşması yapacak.

Yeşil dönüşüm sürecini ve çalışma hayatının sürdürülebilirliğini uluslararası boyutta ele almak ve küresel iş birliğinin önemini masaya yatırmak adına toplantıya, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC), BusinessEurope, OECD Nezdinde İşveren ve Sanayi Danışma Komitesi (BIAC), Birleşmiş Milletler (UN) Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) başta olmak üzere uluslararası temsilciler de katılacak.

- Yeşil dönüşümün zorlukları ve fırsatlar konuşulacak

Toplantılarda, Antarktik Bilim Keşfi'ne Amerikan ve İsveçli bilim insanları ile katılıp deniz buzu gözlemleri yapan ve iklim değişikliği için çalışan Prof. Dr. Burcu Özsoy moderatörlüğünde, şirketler sürdürülebilirlik politikalarını anlatacak.

Sanayide sektörel boyutta sürdürülebilirliğe yaklaşım, yeşil dönüşümün sektörel etkileri ve bu kapsamda yürütülen iyi uygulamalar ile Türkiye adına atılması gereken adımlar da toplantıda değerlendirilecek.

Forumun diğer önemli gündemi "yeşil dönüşüm"ün sektörler için zorlayıcı tarafları ve yaratacağı fırsatlar, uluslararası kurum ve kamu temsilcilerinin üst düzey katılımı ile değerlendirilecek. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm odağı ve önceliklerinin masaya yatırılacağı panelde, hem dünya hem Türkiye adına kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli yeşil dönüşüm stratejileri paylaşılacak.

- "Sıfır Kazaya Yolculuk" kapsamındaki projeler masaya yatırılacak

Etkinlikte her yıl ele alınan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusu bu yıl teknoloji odağında değerlendirilecek. İSG özel oturumu altında, TİSK Mikrocerrahi Vakfı ve TİSK tarafından başlatılan ve iş yerlerinde "Sıfır Kazaya Yolculuk" sloganıyla hayata geçirilen projeler incelenecek.

Panelde, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün bir yaşam biçimine dönüştürülmesi hedefiyle yola çıkılan projelere ilişkin paydaşlar tarafından detaylı sunumlar yapılacak.

Hibrit ve doğaya zarar vermeden karbon nötr düzenlenecek Ortak Paylaşım Forumu, https://www.ortakpaylasimforumu.org/ web sayfasından da canlı takip edilebilecek.

