Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Gaziantep'te konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili tartışmalara ilişkin, "Bugünlerde asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum." dedi.

Bilgin, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Üretim Sürecine Katılım Programı" kapsamında "Yeni Bir İstihdam Modeli"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Türkiye'nin üretim gücünün daha da gelişmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, "Türkiye'nin son 20-25 yılda demokratikleşme sürecinde kazandığımız mesafeleri burada anlatacak değilim çünkü buradaki katılımcılar bunu bizzat yaşayarak tecrübe ettiler. Şimdi önümüzde bu süreci daha ileriye taşımak gerekiyor. Daha güçlü bir Türkiye, daha çok üreten bir Türkiye ve kalkınmasıyla demokratikleşmesini birlikte ivmelendirerek yürüyen bir Türkiye. Bunu başarabilecek bir güce sahibiz. Bu güç bizim insan kaynağımızda, tarihsel birikimimizde, kimliğimizin bilinçaltında, zihin dünyamızda var." diye konuştu.

Gaziantep'in bir liman şehri olmadığını ancak hızla limanlara bağlamak gerektiğini ifade eden Bilgin, bu anlamda da önemli çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Bilgin, her alanda dünya çapında yetişmiş insan gücüne sahip olduklarını kaydederek, "Nobel ödülü alan edebiyatçımız var, bilim adamımız var. Daha pek çok sahada sanattan edebiyata, ekonomiden mühendislik alanlarına, kanser araştırmalarından başka alanlara kadar her alanda yetişmiş insan gücü var. Bizim esas gücümüz bu. Türkiye çemberini kırdı. Kimin sayesinde kırdı, insan gücüyle kırdı. Türkiye bugün üreten, dünyanın her tarafına mal satan, ihracat yapan, iş adamları sayesinde kırdı. Türkiye içine sıkıştırılmak istenen çemberi kırmış bulunuyor. Biz bunu daha ileri düzeye taşımak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugün artık ileri sanayi devrimini, üretim sürecine kattığı bütün teknolojiyi bilen ve uygulayan sanayicilere sahip bir ülke olduğunu belirten Bilgin, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla 'Biz artık dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olmaya aday olan bir ülkeyiz' dediğimiz zaman kimsenin bundan şüphesi olmasın. İçinde bulunduğumuz konjonktür, bazı sorunları ortaya çıkarıyor. Hepimiz biliyoruz, pandemi süreci dünya ekonomilerini olumsuz etkiledi. Öyle manzaralar gördük ki hepimizin hafızasında, sokaklarda, hastane koridorlarında hatta hastane önlerinde ölen insanların görüntüsünü izledik televizyonlarda. Türkiye, bunları yaşamadı. Türkiye, sağlık alanında da büyük bir devrimi gerçekleştirdi ve halkının tamamının sağlık sigortasını devletin karşıladığı bir sosyal devlet olduğunu dosta da düşmana da gösterdi."

Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa asgari ücreti yüzde 50'nin üzerinde artırdıklarını hatırlatan Bilgin, "Arkasından da enflasyon farkını, kamu çalışanlarına aktardık. Türkiye sosyal devlet olmanın gereğini her alanda yerine getirdi. Bugünlerde asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. Bu üretim sürecinde işçi ve işverenin birlikte sorumluluk almasının da, aldığının da bir gereğini ortaya koymaktadır. Yani işveren de asgari ücretin dışında diğer ücret türlerini de kendiliğinden kademelendirmiştir. Daha üst ücret alanları da asgari ücret düzeyinde yeniden düzenlemiştir." diye konuştu.

Dünyada enflasyon, üretim ve tedarik zincirlerinde sorunlar yaşandığını anımsatan Bilgin, "Unutmayalım Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunların büyük çoğunluğu, dünyada meydana gelen negatif olayların, pandeminin getirdiği maliyetlerin bize yansımasıdır." dedi.

Bakan Bilgin, ABD ve Avrupa'nın ayağa kalkamadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bütün bu süreçte Türkiye 2021 yılını yüzde 11 büyüyerek gerçekleştirmiştir. Bunu Türkiye'nin üretim gücüyle, Gaziantep gibi şehirlerimizin üretimin gücüyle üretim enerjisiyle gerçekleştirmiştir. Kimse endişe etmesin Türkiye büyümeye devam edecek. Evet enflasyon var, özellikle enerji kaynaklarında doğal gaz, petrol gibi ithal ettiğimiz enerji kaynakları gibi dışardan yansıyan sorunlar var. Ama Türkiye bunları normalleştirecek tedbirleri, ekonomi politikalarıyla yeni ekonomik modeliyle ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönem enflasyonun aşama aşama düşeceğini hepimiz göreceğiz. Enflasyonu aşmada, dünyadaki ekonomik krizinden Türkiye'ye yansıyan negatif etkilerin meydana getirdiği tahribatları da ortadan kaldırmamızın yolu büyümedir. Büyüme, istihdam, yatırım, bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesidir."

Gaziantep'te yeni bir istihdam modelini hayata geçirdiklerini aktaran Bilgin, "İhtiyaç olan birine alınan işçinin 3 ay ekonomik ihtiyaçlarını biz karşılayacağız, ücretini de biz vereceğiz. Nerede ihtiyacınız varsa orada eğitin. Ondan sonra yetiştirdiğiniz elemanları üretim sürecinde yetiştirdiğiniz ve ihtiyacınız olan işe koyun ve üretime devam edin. Modelimizin esası bu, sizin taleplerinize göre oluşturulmuş bir modeldir. Devlet burada, Çalışma Bakanlığı olarak biz üstümüze düşeni yapacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in özel bir şehir olduğunu belirterek, "Burada bir kahraman ve başarı bir hikayesi var. Bu coğrafyada çok güçlü olmamız gerek, ekonomik kalkınma ve insani kalkınmayla olur. Bilgi ekonomisi için yetişmiş beşeri sermaye, bu çok önemlidir. Bunun için de doğru istihdam çok önemlidir. İşçi memleketiyiz, 400 bin işçi var. " dedi.

