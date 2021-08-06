Callum Davidson: Turu geçmek için tüm gücümüzü ortaya koyacağız

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson yaptığı açıklamada, “Haftaya da Galatasaray ile karşılaşacağız. Kerem Aktürkoğlu çok iyiydi, onu durdurmaya çalıştık. Takım olarak çok iyi oyunculara sahip bir takım Galatasaray. Onlara alan vermemeye çalıştık. Özellikle ilk 10 dakika çok şanslıydık çünkü Galatasaray’ın gol bulabileceği pozisyonları vardı, sonradan oyunu dengeye getirebildik. Bugünkü sonuçtan mutluyum. İkinci maç için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Oyun planımızı değiştirmeyecek bu skor ama İskoçya’da turu geçmek için tüm gücümüzü ortaya koyacağız” diye konuştu.

Kırmızı kart görerek oyundan atılan Muslera’nın gelecek maç kadroda yer almaması ile ilgili yöneltilen soruya Callum Davidson, "Avantajlı olmayacaktır, Galatasaray kaliteli oyunculardan oluşuyor" diye cevap verdi.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

