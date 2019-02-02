Cam buğusu nasıl önlenir, giderilir? SEAT'tan sürücülere öneri

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 02.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

Soğuk ve yağışlı havalarda sürücülerin adeta kabusu olan buğulu camlarla ilgili SEAT'tan işinize yarayacak pratik öneriler geldi.

Cam buğusu nasıl önlenir, giderilir? SEAT'tan sürücülere öneri

Kış aylarının gelmesiyle yayılan soğuk hava dalgası aracımızın camlarının buğulanması gibi durumlara neden oluyor. SEAT Aerodinamik mühendisleri, soğuk havada aracınızı kullanırken daha fazla konfor ve güvenlik için önemli tavsiyelerde bulunuyorlar.

CAMLARININ BUĞUSUNUN GİDERİLMESİ

Aracınızın dışındaki düşük sıcaklık ile içindeki daha yüksek sıcaklık arasındaki fark camların buğulanmasına neden oluyor. Bu durumla, klimayı sonuna kadar açmanız ve hava ızgaralarını camlara ve ön cama doğru çevirmeniz gerekiyor

DOĞRU KIŞLIK KIYAFETİ KULLANMA

Eldivenler, paltolar ve atkılar araç sürücüsünün hareket özgürlüğünü kısıtlayıp, güvenlik riski oluşturabiliyor. Eldiven takmak, ellerde bir his kaybına neden olabileceği için sadece çok düşük sıcaklıklar gibi olağanüstü durumlarda tavsiye ediliyor.

İDEAL SEYEHAT SICAKLIĞI

İdeal seyahat sıcaklığı 21.5 derece yani ‘konfor sıcaklığı’ olarak adlandırılıyor. Klima kumandasının ‘otomatik’ ayarı aracınızın içindeki sıcaklığı otomatik olarak düzenleyip, dengeli bir ısı dağılımı sağlıyor. Sıcak havanın yarısı ayaklarınızın yanından yaklaşık 40 derecede sıcaklıkla gelirken, bedeninizin üst kısmına ve başınıza ulaşana kadar soğuyor. Bedenin üst kısmı aşırı derecede sıcakken aracınızı kullanmak uyku sersemliğine neden olabiliyor. İç mekan sıcaklığı 35 derece iken araç kullanmak, kanınızda 0.5 g/l alkol seviyesiyle araç kullanmaya benziyor.

ESKSTRA MALİYETSİZ ISITMA

Klimayı kapatıp fan ile aracın ısıtılması fazladan yakıt veya su tüketimine neden olmaz. Bunun nedeni motorda üretilen sıcak suyun ısıtma için kullanılması ve motora daha düşük bir sıcaklıkta dönmesi, aslında bu motor radyatörü için de yarar sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
CAM kış otomobil

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