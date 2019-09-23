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Çam kozalağı reçeli yapımı: Kışın vazgeçilmez tatlısı damakları şenlendiriyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hasadı yapılan sebze ve meyveler, kışın tüketilmesi için reçel, turşu ya da salamura yapılıyor. Ürünlerden en ilgi çekeni ise çam kozalağı reçeli oldu. Çam kozalağı reçeli nasıl yapılır merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam etmelisiniz.

Kumluca'da yaz aylarında yetiştirilen sebze ve meyveler, kışın tüketilmesi için turşu, salamura ve reçel haline getiriliyor. Patlıcan, karpuz, frenk yemişi, incir, elma ve turunç, kazanlarda kaynatılarak reçel, yöreye özgü yarım yağlı zeytinler ise bidonlara kurularak salamura yapılıyor. Domates, biber gibi sebzeler de ipe asılarak ya da tarhana içerisine karıştırılarak kışa saklanıyor. İmece usulü yapılan kış hazırlığında iş bölümünün büyük kısmını ise kadınlar üstleniyor.

HAZIR GIDALARA SAVAŞ AÇILDI

Kumluca Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Nurcihan Uğurel, yöresel ürünlerin satışı ve ilçe halkının ekonomisine katkı için geçen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek hem yöresel ürünleri tanıttı, hem de tanıtım ve yeni pazarlar için ilgili bakanlıklarla görüştü. Tanıtıma ve ilçe halkının ekonomisine katkı sağlanması konusunda söz aldıklarını belirten Uğurel, "Çok geç kalmışız. Her yörenin tanınmış ürünü var. Biz de bunun için gittik ve çok olumlu geçti görüşmemiz. Sözü aldık. İlçemiz için daha güzel şeyler olacak. Hazır gıdalara savaş açtık" diye konuştu.

ÇAM KOZALAĞI REÇELİ YAPIMI
İlçede en çok tüketilen reçellerin başında karpuz ve çam kozalağı reçelleri geliyor. İlçeye özgü andız çamından toplanan kozalak ve yetiştirdikleri karpuzları kazanlarda kaynatarak kavanozlara dolduran ilçe halkı, kozalak reçelinin kışın hastalıklara şifa olduğuna inanıyor. Nurcihan Uğurel, kozalak reçelinin tatlıdan ziyade ilçede ilaç niyetine tüketildiğini ifade ederek, "Kışın bizim antibiyotiğimiz, ilacımız bu reçeldir. Karaciğer yaralarına ve kansere iyi geldiğine inanılıyor. Gribe karşı bir koruyucu etki veriyor" dedi.

40 adet küçük çam kozalağı
1, 5 litre içme suyu
1, 5 kg toz şeker
1/2 adet limon suyu

Yapılışı:
Kozalakları iyi bir şekilde temizledikten sonra suyun altında yıkayın.
Tencereye suyu koyup kozalakları ilave edip bir saat kadar kaynatın ve kaynayan çam kozalaklarının içine şekeri ilave ederek kaynatmaya devam edin.
Tencerenin başından hiç ayrılmamalısınız, çünkü yüzeyde oluşan köpükleri tahta kaşıkla her an temizlemelisiniz.
Taşmaması için reçel kıvama gelince içine limon suyunu ilave edip 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcakken kavanozlara doldurun ve ters çevirip 12 saat bekletin.

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