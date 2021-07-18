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Cam Tavanlar için final kararı!

18.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın başrolünde olduğu Cam Tavanlar dizisi reytinglere yenildi. Cam Tavanlar için final kararı alındı.

Cam Tavanlar için final kararı!

Bu yaz “Baht Oyunu”, “Baş Belası”, “Aşkın Tarifi”, “CamTavanlar”, “Kazara Aşk”, “Aşk Mantık İntikam”, “Ada Masalı” ve “Kalp Yarası” adlı yeni diziler seyirciyle buluştu.

Birkaç dizi hariç reytinglerde çok parlak sonuçlar alınmaması şaşkınlık yarattı. Bu projelerden ilk final haberi de geldi. Show TV’de ekrana gelen Cam Tavanlar ekrana veda ediyor.

Bensu Soral ile Kubilay Aka’yı buluşturan, kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar’ın yer aldığı dizi 8. bölümde final yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cam Tavanlar dizisi
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