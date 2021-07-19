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Cam Tavanlar'ın bitişini böyle atlatıyor! Bensu Soral'dan şaşırtan paylaşım: Konforluymuşum gibi...

19.07.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Çok sevdiği köpeklerini paylaşan ünlü oyuncu, bu kez biraz rahatsız oldu.

Cam Tavanlar'ın bitişini böyle atlatıyor! Bensu Soral'dan şaşırtan paylaşım: Konforluymuşum gibi...

Bensu Soral Baş, çocukluğundan beri oyunculuk hayalinin peşinden koşan ablası Hande Soral'ın aksine bu kariyeri hiç düşünmedi. Grafik eğitimi için geldiği İstanbul'da ekran ışığı ve güzelliğiyle dikkat çeken Bensu Soral, gelen bütün teklifleri reddediyordu. Ama sonunda ablasının menajerine güvendi ve "Yol Ayrımı" dizisindeki küçük bir rolle televizyon sektörüne adım attı. Neyse ki, rolleri hemen büyüdü. İddialı projelerin aranan oyuncusuna dönüşen Bensu Soral, "İçerde" dizisi ve "Organize İşler: Sazan Sarmalı" filmiyle kariyerinde yükselişe geçti. Ama pandemide evde kalmayı tercih edince biraz unutulur gibi oldu.

Cam Tavanlar 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Leyla kimi tercih edecek?

Dönüş yapmak için yaz sezonunun en iddialı dizilerinden "Cam Tavanlar"ı seçen Bensu Soral, alışılagelmiş kadın karakterlerden oldukça farklı olan Leyla'yı canlandırdı. İşine de aşkı kadar önem veren ve kendini ezdirmeyen Leyla'yı oynamaktan duyduğu gururu da her defasında anlattı. Ama izleyici bu diziyi Bensu Soral kadar sevmedi. "Cam Tavanlar" dizisinin haftaya yayınlanacak 8. bölümüyle ekrana veda edeceği söylendi. Bensu Soral da teselliyi can dostlarında aramaya başladı.

"Konforluymum gibi..."

Bensu Soral story

Tam bir hayvan dostu olan Bensu Soral, evinde çok sayıda köpekle birlikte yaşıyor. Dizinin erkenden bitişinin hüznünü de can dostlarıyla atmaya karar vermiş gibi görünüyor.

Bensu Soral

"Üzerimde yatan 40 kg ile konforluymuşum gibi çek." dediği fotoğraf, ünlü oyuncunun hayranlarını çok güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Cam Tavanlar dizisi
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