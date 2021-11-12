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Camdaki Kız 19. son bölümde Nalan, Sedat ve Cana'yı yurt dışına kaçarken yakaladı!

12.11.2021 03:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız, 19. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Camdaki Kız son bölümde, Sedat, Cana ve çocuklarıyla yurt dışına kaçarken, karşılarında Nalan'ı görünce şoke oldu. Nalan, Sedat'ı havaalanında yakaladı ve ihaneti orada öğrendi.

Camdaki Kız 19. son bölümde Nalan, Sedat ve Cana'yı yurt dışına kaçarken yakaladı!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 19. bölümüyle 11 Kasım Perşembe seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

HAVAALANINDA SEDAT VE CANA'YI YAKALADI!

Camdaki Kız'ın son bölüm final sahnesinde, Selen'in haberiyle Sedat'ın gideceğini öğrenen Nalan son anda Sedat'la konuşmaya karar verdi. Havaalanına gelen Nalan, Sedat'ın uçağı kalkmadan yetişti ve onunla yüz yüze geldi. Ancak arkasına dönen Nalan, Cana'yı görünce ihanete uğradığını anladı.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nalan’ın gittiğini öğrenen Feride, soğuk rüzgarlar estirir.

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Sedat, Nalan’a boşanmak istediğini söyledikten sonra dünyası başına yıkılan Nalan konağı terk eder.

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Konağa yaptığı beklenmedik ziyarette Nalan’ın gittiğini öğrenen Feride, soğuk rüzgarlar estirir.

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Sedat’ın hisselerini Cavit’e sattığını öğrenen Rafet soluğu Cavit’in yanında alır.

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Levent’in yokluğuna alışamayan Selen, Nalan’ı ziyaret eder ve onu Sedat’ı döndürmesi için ikna etmeye çalışır.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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