Camdaki Kız 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat'ın boşanma kararı Nalan'ı yıkıyor! Hayri yardıma koşuyor

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 18. bölümüyle 4 Kasım Perşembe seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

SEDAT'TAN BOŞANMA KARARI

Camdaki Kız son bölümde Sedat, günlerdir telefonlarını açmadığı karısı Nalan'ı en sonunda arayarak özür dileyerek ve buluşmak istediği söyledi. Nalan, Muzo'dan duydukları karşısında şoke olmuştur. Bu sırada Feride'nin telefonuyla daha da kötü olur. Sedat'la görüşmeye giden Nalan, kendisini derinden yaralayacak sözler ve kararlar duydu. on bölüm final sahnesinde Sedat, boşanmak istediğini Nalan'a açıkladı.

NALAN'IN YANINA HAYRİ KOŞUYOR

Camdaki Kız'ın 11 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 19. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Sedat'ın ayrılık kararı almasının ardından, kandırıldığını düşünen Nalan koşarak restorandan uzaklaşıyor. Büyük bir yıkım yaşayan Nalan, bir taraftan da aşkını kaybedecek olmanın acısını yaşıyor. Hayri ise Nalan'a destek olmak için yanı başında bekliyor.



