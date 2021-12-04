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  4. Camdaki Kız 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, yanlış kardeşle evlendi

Camdaki Kız 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, yanlış kardeşle evlendi

04.12.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Adil Nalan ile yüzleşirken Nalan'a annesinin kendisinden başka kimseye güvenmediğini ve bu yüzden derin bir karanlık içinde yaşadığını söyler. Öte yandan Feride saklamak için ömrünü adadığı sırrını Nalan'ın öğrenmemesi için elinden geleni yaparken, Melisa Muzo'ya Nalan'ın yanlış kardeşle evlendiğini söyler. Ortalık iyice gerilmişken Nalan'ın 'Semiha İpekoğlu kim anne?' sorusu duyulur.

Camdaki Kız 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan fragmanda, Nalan ile yüzleşen Adil, Nalan'a annesinin kendisinden başka kimseye güvenmediğini ve bu yüzden derin bir karanlık içinde yaşadığını söyler.

Öte yandan Feride saklamak için ömrünü adadığı sırrını Nalan'ın öğrenmemesi için elinden geleni yaparken, Melisa Muzo'ya Nalan'ın yanlış kardeşle evlendiğini söyler.

Camdaki-Kiz-23-Bolum-fragmani-yayinlandi

Nalan, annesi Feride'nin sakladığı büyük sırrın peşine düşer. Hayri, onu bir mezarlığa götürür. Nalan, mezar taşında yazan Sema İpekoğlu ismini annesi Feride'ye sorar.

Feride, hayalet görmüş gibi bu isimden korkar. Peki Nalan öz annesinin Sema İpekoğlu olduğunu öğrenecek mi?


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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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