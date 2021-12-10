Camdaki Kız 24. yeni bölüm fragmanı! Nalan, gerçek annesinin Sema İpekoğlu olduğunu öğrenecek mi?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 23. bölümüyle 9 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın 16 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 24. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

"SEMA İPEKOĞLU KİM ANNE?"

Camdaki Kız son bölüm final sahnesinde Nalan, sonunda Sema'nın izine ulaştı. Nalan, Adil'in gittiği mezarlığın kime ait olduğunu öğrenmeye karar verdi. Hayri'nin de desteğini alan Nalan, mezardaki ismin Sema İpekoğlu olduğunu öğrendi.

Nalan, Sema'nın kim olduğunu öğrenmek için Feride'nin yanına gitti. Nalan'ın "Sema İpekoğlu kim anne?" sorusu ise Feride'yi şoke etti.

NALAN GERÇEK ANNESİNİ ÖĞRENECEK Mİ?

Camdaki Kız 24. yeni bölüm fragmanında ise Nalan, Feride ve Adil'in sakladığı sırrı öğrenmeye çok yakındır. Ancak Feride, Nalan'ın Sema'yı sormasının ardından sinir krizi geçirir. Nalan, saklanan eşyaların peşine düşer. Feride ve Adil, Nalan'ın bilmesi gereken gerçekleri anlatmaya karar verir. Nalan'ın gerçek annesinin Sema olduğu gerçeğini öğrenip öğrenmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Adil’in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri’nin yardımını ister.



Feride’nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil ile Cana’nın buluşmasında babasıyla yüzleşir. Buluşmayı öğrenen Feride’nin ise aklında başka bir plan vardır. Adil’in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri’nin yardımını ister. Rafet’in Melisa ile karşılaşma ihtimali, Muzo’nun yalanını gittikçe tehlikeli hale getirirken, Sedat da Melisa’dan kurtulmak için yeni hamleler yapar.



