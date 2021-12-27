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Camdaki Kız 26. yeni bölümden 2. fragman! Nalan, kocası Sedat ile Melisa'nın gizli kamera görüntülerini izliyor

27.12.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 26. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Cavit'in şirkette olan ortaklığı zor bir duruma giriyor. Sedat, bu durumdan çıkmayı düşünürken Rafet'in son anda verdiği karar Nalan'ın görüntüleri izlemesine neden oluyor. Nalan, kocası Sedat ve yasak aşkı Melisa'nın birlikte olduğu anlarda çekilen videoyu gözyaşları içinde izliyor. Sedat ise Nalan'ın videoyu izlediğini görünce büyük şok yaşıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 26. bölümüyle 30 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Sedat'ın yasak aşkıyla gizlice çekilen görüntülerini izliyor.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Cana'nın yaptığı sürpriz ziyaret Feride'nin hiç hoşuna gitmez.

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Adil, Cana'nın gelişiyle Feride'nin öfkesinden payını alır. Feride, Nalan'a annelik dersi vermek için yeni bir plan hazırlar.

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Nalan ise öğrendiği gerçeklerden sonra oldukça yalnız hisseder. Sedat, Melisa'dan kurtulmak için Cavit'in şirkete ortak olmasını sağlar ancak planı düşündüğü gibi ilerlemez.

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Melisa'nın tehdidiyle Cana'ya sığınan Sedat, bu işi Cana'nın çözeceğine inanır.

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Nalan, Feride'nin acımasız cezalarıyla karşı kalırken bir yandan da Muzo ve Melisa'yı barıştırmaya çalışır. Ancak Muzo, bu olayı bitirme kararı alır. Çünkü Hayri Melisa'yı öğrenmiştir ve Koroğlu Ailesi'nin de bu yalanı öğrenmesi an meselesidir.

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Melisa, bu oyunun devam etmesi için başta Nalan olmak üzere Hayri'yi de kandırır. Nalan, Muzo'nun Melisa'dan ayrılmaması konusunda ikna etmeye çalışırken onu kötü bir sürpriz bekler.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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