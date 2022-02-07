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  4. Camdaki Kız 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat ve Cana aşkını öğrenen Adil'den sürpriz karar

Camdaki Kız 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat ve Cana aşkını öğrenen Adil'den sürpriz karar

07.02.2022 02:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın 30. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde Alp, Adil'i arayarak Cana ve Sedat arasındaki yasak aşkı anlatıyor. Duydukları ile şaşkına dönen Adil ise bunun hesabını Feride'den soruyor. Feride'nin Nalan'ı ateşe attığını öne süren Adil, bu gerçeği herkese anlatmaya karar veriyor. Öte yandan Nalan'ın hamilelik haberi konağa bomba gibi düşüyor. Peki Adil, Cana ve Sedat ilişkisini herkese anlatacak mı? Feride, Cana'yı tuzağına nasıl düşürecek?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 30. yeni bölümüyle 10 Şubat Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat’ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, gözyaşlarıyla Sedat'ın yanında oluyor. Nalan, Sedat'ın başına gelenleri öğrenince ne yapacağını şaşırıyor. Sedat'ın şehir dışına gitmesine karar veren Rafet, kimsenin Sedat'ın ne gideceğini bilmesini istemez.

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Nalan, Sedat'ı gözyaşlarıyla gönderir. Sedat’ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, aynı anda hamile olduğu haberini alır. Ancak, Sedat'ın hapse girme olayının şokuyla Nalan, hamile olduğunu kimseye söyleyemez. Feride'nin sonuçları öğrenmek istemesine karşı Nalan, yine sessizliğini korur.

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Sedat'ın hapse girmemesi için evrakların başka birinin adına değiştirilmesi gerekir. Rafet, avukatın bir isim belirlemesi için kendisini kötü hissetse de birini seçecektir. Koroğlu soyadından olmayacak fakat aileye yakın bir Sedat'ın yerine hapse girecek. Rafet, kimi seçecek?

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Sedat, tutuklanacağını düşünerek apar topar Derviş'in mekanından ayrılmaya karar verir. Nalan ise Sedat'ın yurt dışına gideceğini öğrenince soluğu Sedat'ın yanında alıyor ve hamile olduğunu söylüyor. Sedat nasıl tepki verecek?

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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