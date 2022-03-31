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Camdaki Kız 37. yeni bölüm 2. fragmanı! Feride, Nalan ve Hayri'yi yakalıyor!

31.03.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın 37. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan'ın Hayri ile olan ilişkisinden hiç hoşlanmayan Feride, kızının peşine düşüyor. Feride, kızı Nalan'ı Hayri ile yakalıyor. Feride, kızını yine bir kıskacın içine sokuyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi 37. yeni bölümüyle 31 Mart Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Sedat'tan uzaklaştıkça Hayri'yi kendisine daha yakın bulmaya başlıyor.

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CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLACAK?

Nalan Hayri’ye karşı hissettiklerine teslim olacak mı? Geçmişin gölgesini üstünden atamayan Nalan, Hayri ile yaşadığı yakınlaşmadan dolayı pişmandır.

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Babasından ve Feride’den korkan Sedat, Cana’nın ısrarıyla zor anlar yaşar. Muzo’nun acılarını fark eden Pera, ona bir emrivaki yapar.
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Rafet ve Pervin’i ikinci kez beraber gören Selen, ne olup bittiğini anlamaya çalışır.

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Feride ise Nalan ve Hayri’nin peşini bırakmaz.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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