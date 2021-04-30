Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı yayında! Nalan, Sedat’ı terk edince ortalık karışıyor

Rafet kızıp Sedat'ı evlatlıktan reddedince olaylar karışıyor! Sedat'ın yasak aşkının basına yansımasından sonra ipler gerilmiştir. Bir taraftan Sedat ailesi ile uğraşırken diğer tarafta Nalan annesinin baskılarına maruz kalır. Ancak Rafet'in artık Sedat'a karşı sabrı kalmamıştır. Oğlunu evlatlıktan reddedip kovan Rafet'e ise Sedat'ın duygu yüklü cevabı hazırdır. Evden ayrılan Sedat bambaşka bir yola girmiştir. Ancak Selen'e gelen kötü bir haber tüm ailenin yıkılmasına sebep olur. Sedat'ın başına ne geldi?

CAMDAKİ KIZ HAKKINDA

Camdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

