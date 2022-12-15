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Camdaki Kız 61. BÖLÜM ÖZETİ! Kanal D Camdaki Kız 61. BÖLÜM İZLE tek parça!

15.12.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız bu akşam 61. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'in başrollerinde yer aldığı dizide her hafta heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Dizide bu hafta; Hayri Nalan’ın neden konağa geri döndüğünü anlamakta kararlıdır...

Camdaki Kız 61. BÖLÜM ÖZETİ! Kanal D Camdaki Kız 61. BÖLÜM İZLE tek parça!

Perşembe akşamlarının büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Camdaki Kız'da bu hafta yine yer yerinden oynayacak. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız'da bu hafta; Koroğlu Ailesi Nalan’ın konağa dönüşü şerefine yemeğe gider ve yemekte sürpriz bir gelişme yaşanır...

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CAMDAKİ KIZ 61. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

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CAMDAKİ KIZ 61. BÖLÜM ÖZETİ!

Hayri Nalan’ın neden konağa geri döndüğünü anlamakta kararlıdır. Muzo, Hayri’yle her şeyi açık açık konuşur ama Hayri’nin Nalan’dan vazgeçmeye niyeti yoktur.

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Billur Hayri ve Nalan’ı buluşturmaya çalışır ama işler beklendiği gibi gitmez.

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Koroğlu Ailesi Nalan’ın konağa dönüşü şerefine yemeğe gider ve yemekte sürpriz bir gelişme yaşanır.

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