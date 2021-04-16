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Camdaki Kız'daki sahne sosyal medyada olay oldu! Grinin 50 Tonu filmine benzetildi

16.04.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam ikinci bölümüyle ekrana gelen Camdaki Kız dizisindeki Sedat'ın cinsel fantezi odasının olması, vizyonda izlenme rekoru kıran film Grinin Elli Tonu'nu getirdi. Söz konusu sahne, dün gece sosyal medyada olay oldu.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, dün akşam 2. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayımlanan ve yayımladığı gibi sosyal medyaya damgasını vuran dizi yine gündemde yerini aldı.

NALAN, SEDAT'IN EVİNE GİTTİ

Psikolojik şiddetin baskın olduğu dizide Nalan karakterinin annesi yüzünden yaşadıkları ve sürekli korse giymek zorunda bırakılması izleyicileri ekrana kilitledi. Giydiği korse yüzünden tuvalete gidemeyen ve annesinin açmadan önce sorularıyla bilerek oyaladığı Nalan, evlilik kararı aldığı Sedat'ın evine gitti. Korse yüzünden zor anlar yaşayan Nalan, magazincilerden kaçıp sığındıkları Sedat'ın evinde bir gerçekle yüzleşti.

SEDAT'IN FANTEZİ ODASI ORTAYA ÇIKTI

Banyodan çıkıp bilmeden bir odaya giren Nalan, Sedat'ın cinsel ilişkiye girmek için kullandığı odasını gördü. Odadaki eşyaları görünce büyük bir şok yaşayan Nalan, baygınlık geçirdi. Sedat'ın kendisinden yaşça büyük ve evli sevgilisiyle vakit geçirdiği özel odayı görenlerin aklına Grinin Elli Tonu filmi geldi.

GRİNİN ELLİ TONU FİLMİNE BENZETİLDİ

Grinin Elli Tonu filminde de sapkın erkek karakter Christian Grey, Sedat gibi bir hayat yaşayınca Twitter'da bu konu kısa sürede gündem oldu.

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