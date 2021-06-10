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Camdaki Kız dizisi ekibi başarısını kutladı

10.06.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sezonun sonuna doğru yayına aldığı ve büyük başarı yakaladığı Camdaki Kız dizisi sürpriz bir şekilde 9. bölümle sezon finali yapıyor. Camdaki Kız ekibi sezon finali çekimlerinde başarısını kutladı.

Camdaki Kız dizisi ekibi başarısını kutladı

Kanal D’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız, 10 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle sezon finali yapıyor. İlk bölümden itibaren ilgiyle izlenen dizinin başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Hande Ataizi’nin paylaştığı dizinin sezon finali de merakla bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ HAKKINDA

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu edinen Camdaki Kız’ın sezon finali bölümü çekiminde seti, dizinin yapımcısı Onur Güvenatam ziyaret etti. Başarılı bir sezonu geride bırakan Camdaki Kız ekibi ve OGM Pictures’ın kurucusu Güvenatam, hep beraber pasta keserek başarılarını kutladılar.

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Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Dizinin senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme alırken, dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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