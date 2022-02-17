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Camdaki Kız dizisi Pera kimdir? Leyla Feray kimdir, aslen nereli? Leyla Feray kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

17.02.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisindeki Pera karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Camdaki Kız dizisinin oyuncuları arasına katılan Leyla Feray, dizide Pera karakterine hayat veriyor. Peki Camdaki Kız dizisi Pera kimdir? Leyla Feray kimdir, aslen nereli? Leyla Feray kaç yaşında ve sevgilisi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Camdaki Kız dizisi Pera kimdir? Leyla Feray kimdir, aslen nereli? Leyla Feray kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Camdaki Kız dizisindeki Pera’nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Camdaki Kız dizisinde yer alan Pera karakterine Leyla Feray hayat vermekte. Feray, daha önce İkimizin Sırrı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Ben Onu Çok Sevdim dizilerinde de rol almıştı. Peki Leyla Feray kimdir?

LEYLA FERAY KİMDİR?

8 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Leyla Feray, Koç Üniversitesi Medya ver Görsel Sanatlar bölümünden mezun olmuştur.

2013 senesinde “Ben Onu Çok Sevdim” dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını atmış olan Feray, “Paşa Gönlüm” (2014), “Üç Arkadaş” (2014), “Muhteşem Yüzyıl-Kösem” (2016) dizilerinde yer almıştır.

2017 senesinde “Kardeşim Benim-2” filminde “Leyla” karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında bağımsız kısa Film olan “Aries”te rol almıştır. 2020 senesinde dijital platformun mini belgesel drama dizisi “Rise of Empires: Ottoman”da “Huma Hatun” karakterini oynamıştır.

2020 yılında ise TRT 1’de yayımlanan “Uyanış Büyük Selçuklu” dizisinde “Gevher Hatun” karakterini canlandırmıştır. Feray ayrıca İkimizin Sırrı dizisinde Neva karakterine hayat vermiştir.

LEYLA FERAY'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Leyla Feray'ın kendisi gibi oyuncu olan Serhat Teoman ile birlikte olduğu bilinmektedir.

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Camdaki Kız dizisi
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