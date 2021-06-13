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Camdaki Kız dizisinde Nalan'ı Burcu Biricik'in giydiği gelinliğe talep yağdı! İşte özel tasarımın fiyatı

13.06.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe akşamı sezon finaliyle ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın giydiği gelinlik son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Gelinliği tasarlayan atölyenin telefonları susmazken Kraliyet Ailesi'nin tercih ettiği ziberlin kumaştan özel üretilen gelinliğin 43 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrolü Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız, 9. bölümüyle 10 Haziran'da sezon finali yaptı. Dizideki sahneler kadar Nalan'ın düğün günü giydiği gelinlik de çok konuşuldu.

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MODA EVİNİN TELEFONLARI SUSMUYOR

Kanal D haber ekibi de gelinliği tasarlayan moda evine ulaşarak hem tasarımı görüntüledi hem de gelen tepkileri sordu. Bölümün ardından gelinliğe talep patlamasının olduğunu belirten işletmenin üretim sorumlusu Lale Baş "Sabahtan beri telefonlarımız durmuyor. Herkes gelinliği görüp denemek istiyor ancak şuan bu modelin üretimi yok. Tasarım ihtişamını sadeliğinden alıyor" dedi.
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TOPLAM DEĞERİ 43 BİN TL

Kraliyet Ailesi'nin kıyafetlerinde tercih edilen ziberlin kumaşının kullanıldığı gelinliğin swarovski kaplı tacı, taş işlemeli duvağı ve gelinliğin toplam fiyatı ise tamı tamına 43 bin TL. Dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik'in tüm provalara aksatmadan geldiğini belirten Lale Baş, "Gelinlik için günlerce dizi ekibiyle görüşmeler yaptı. Çok ince düşünülerek tasarlandı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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