MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız dizisinden ikinci fragman geldi

Camdaki Kız dizisinden ikinci fragman geldi

27.03.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin, merakla beklenen Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinden ikinci fragman yayınlandı. Camdaki Kız dizisinde başrolü Burcu Biricik üstlenirken ona birbirinden başarılı bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Camdaki Kız dizisinin ilk bölümü 8 Nisan tarihinde yayınlanacak.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. Son olarak Kırmızı Oda'daki rolüyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, Camdaki Kız'daki performansıyla da çok konuşulacak.

Geçtiğimiz günlerde 1 nisan tarihinde ekrana geleceği söylenen Camdaki Kız dizisinin yayınlanan yeni fragmanında yayın tarihi olarak 8 nisan tarihi görülüyor.

CAMDAKİ KIZ HAKKINDA

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur.

Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece öyle bir paylaşım yaptı ki...Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece öyle bir paylaşım yaptı ki...
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Günde 2 kere sevişiyoruz' açıklaması!

'Günde 2 kere sevişiyoruz' açıklaması!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Duştan çırılçıplak paylaştı

Duştan çırılçıplak paylaştı

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

Diğer Haberler

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece öyle bir paylaşım yaptı ki...

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece öyle bir paylaşım yaptı ki...

Melisa Uzunarslan, Son Yaz dizisine konuk oldu!

Son Yaz dizisine bomba konuk

Masumiyet’le gündemden düşmeyen Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın 16 yıl önceki halleri

Arşivden çıkan fotoğraf çok şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova final mi yapacak? Sevilen dizinin final tarihi ile ilgili açıklama

Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi ile ilgili açıklama

Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Ramo Kaptan'ın yanında şok edici manzarayla karşılaşıyor

İşte Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı...

İşte Seni Çok Bekledim dizisinin 9. bölümü | Kadir, Ayliz’e gerçekleri anlatacak mı?

Kadir, Ayliz’e gerçekleri anlatacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.