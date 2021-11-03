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Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik üstü transparan süper mini elbisesiyle kendine hayran bıraktı

03.11.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üstü transparan süper mini elbisesiyle verdiği pozu olay oldu Kanal D’nin reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Güzel oyuncu son paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik üstü transparan süper mini elbisesiyle kendine hayran bıraktı

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle izleyicilerden büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, son paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Hayat Şarkısı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan sonrasında ise Kuzgun, Kırmızı Oda ve Fatma gibi dizilerle başarısını perçinleyen Burcu Biricik, siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan bluzuyla poz verdi.

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Instagram hesabının story (hikaye) bölümünden paylaştığı pozu çok kısa sürede sosyal medyanın gündemine geldi.

Süper mini elbisesiyle objektif karşısına geçen Burcu Biricik’in pozu hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları güzel oyuncunun pozuna tam puan verirken bazıları ise kıyafetini çok iddialı bularak eleştirdi.


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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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